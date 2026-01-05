青鳥喊「這是我支持民進黨原因」 蘇一峰開酸：台獨馬上大翻車

民進黨立委林宜瑾日前提案修法《兩岸人民關係條例》，除了更名為「台灣與中華人民共和國關係條例」，並刪除「國家統一」等字眼，結果今（5）日稍早被抓包撤案。對此，知名胸腔科醫師蘇一峰提到，青鳥曾喊「這就是我支持民進黨的原因」，他開酸，「剛上車還沒下車啊！怎麼馬上翻車了？」

民進黨立委林宜瑾。（資料照／中天新聞）

林宜瑾的提案獲得黨內跨派系28位立委連署，不過就在今日稍早傳出，林宜瑾已經悄悄撤案。對於被國民黨立委羅智強抓包撤案，林宜瑾在臉書發文回應，「國民黨立即停止造謠！沒有成案何來撤案！」

廣告 廣告

林宜瑾更向大家報告最新進度，強調仍有同仁欲連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，議事處對她的提案做出許多修正建議。

只不過林宜瑾的貼文一出，不少網友在底下留言回應，包括「所以再演什麼戲？要演就演整套，不然就讓別人看不起」、「那就趕快成案啦！不要又是打假球」、「支持民進黨提案並且成案！發動群眾包圍立院強力壓著綠委提案」、「2028整黨包一包進歷史焚化爐」。由於網友灌爆臉書，林宜瑾隨後緊急關閉留言功能。

胸腔科名醫蘇一峰。（圖／蘇一峰臉書）

對此，蘇一峰在臉書發文，並貼出有青鳥在Threads發文的截圖。有青鳥發文提到，「這就是我支持民進黨的原因！全給我動起來，把台灣還給台灣人！」

蘇一峰直呼，笑死，真的笑死！台灣獨立玩假的，台灣獨裁玩真的，大喊大家全給我動起來，根本來不及動起來，這台車車速太快，剛上車還沒下車，怎麼馬上翻車了？

林宜瑾日前提案修法《兩岸人民關係條例》卻被抓包撤案。（圖／林宜瑾臉書）

貼文一出，不少網友在底下留言回應，「以民進黨的臉皮，應該會反過來怪國民黨吧」、「他們原本的算盤是要讓藍白擋下來，然後再說藍白賣台吧？」、「這個熱度比青鳥的腦迴路還短」、「繼續表演獨裁」、「敢作不敢當」。

延伸閱讀

林宜瑾喊「沒撤案」 民眾黨團爆：上午就「拿回去」還很多錯字

林宜瑾稱「沒有成案何來撤案」 網友灌爆臉書嗆：別又在打假球

林宜瑾稱兩岸條例修法沒撤案 國民黨團喊「快送案」：全民在線等