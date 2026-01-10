青鳥嗆小黨「抱歉還是投民進黨」 時力急解釋複數選區制

由本土四小黨組成的「台灣前進陣線」，6日公布2026年九合一大選第一波提名名單。（小民參政歐巴桑聯盟提供）

由本土四小黨台灣基進、時代力量、綠黨與小民參政歐巴桑聯盟所組成的「台灣前進陣線」，6日公布2026九合一大選第一波提名名單。有青鳥粉專公然表示除非小黨願挑戰艱困選區，否則還是投民進黨，引來時力官方帳號解釋，但網友對民進黨的怒火似遠大於小黨。

台灣前進陣線6日公布2026年九合一大選第一波提名名單，基進黨主席王興煥表示，台灣有三成民意厭倦藍綠，期待新政治，台灣前進承擔第三勢力角色，提出2位參選人深耕地方，提出市政願景，成為改革新選擇。時代力量黨主席王婉諭強調，第三勢力集結，是為了拒絕門閥世襲，讓公共事務回到人民，對台灣前進的每一位候選人來說，不是口號，只是最起碼的門檻。

不料，一個擁有3.6萬追蹤的Threads挺綠粉專卻不給面子，發文嗆聲：「各位小黨們抱歉了！在國民黨還沒消失之前，我都還是會投民進黨，除非你們願意在艱困選區挑戰，要不然我真的投不下去！」

對此，時力力量官方脆帳號前來留言解釋，今年的議員選舉採的是複數選區制，和立委的單一選區不同。並強調前進陣線的夥伴並不是只在特定選區參選，也主動投入新店、桃園等長期被視為泛藍的選區，站出來承擔挑戰。時力在不少脆類似發文下都做了同樣留言。

Vtuber「高雄林小姐」在其直播節目談及此插曲，直呼時力馬上來低頭，如果只是一個民眾的話，時力可能不會解釋，但這粉專有3.5萬粉絲。這粉專講的是，你們這些小黨會搶綠營選票，除非國民黨被消滅了，「但國民黨有可能被消滅嗎？不可能！」

脆友留言「你們多怕選輸小黨？整天在那邊票票民進黨難不難看啊？」、「看到只想支持特定顏色心中沒有是非的人就覺得台灣很可憐」。

