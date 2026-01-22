青鳥嗆「沒在高雄看過柯志恩」 釣出本尊回3字 速破萬讚

高雄市長參選人、國民黨立委柯志恩面對青鳥質疑她是否深耕高雄，坦然以對回「留友笑」。（中時資料照，劉宗龍攝）

綠營近年在論述面正當性頻頻失利，只剩網軍帶風向抹黑，導致大罷免全敗。近日賴清德總統彈劾案審查，青鳥再次出動洗地帶風向。民進黨高雄初選由綠委賴瑞隆出線，但首次民調交鋒就輸藍委柯志恩6.3個百分點，有青鳥洗風向喊「在高雄都看不到柯志恩」，結果釣出本尊留言打臉。

根據《ETtoday新聞雲》19日公布的最新民調顯示，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44.0％，賴瑞隆37.7％，雙方差距6.3個百分點。交叉分析顯示，藍綠基本盤各自歸隊明顯；中間選民部分，柯志恩以37.5％支持度大幅領先賴瑞隆的23.2％，成為目前領先的關鍵。

前立委郭正亮21日在《大新聞大爆卦》表示，這次賴瑞隆贏得不多，資歷又比其他人淺，所以桶箍的工作不好做。曾提拔賴瑞隆的監察院長陳菊現在身體不好，民進黨主席賴清德又對高雄不熟，所以充滿了變數。他直呼，「你不要以為柯志恩一定沒機會！」

柯志恩氣勢看漲，疑似引發挺綠網軍出動，有女青鳥在Threads社群發文帶風向稱：「這柯又來騙了！上一次選輸說要深耕地方？所有街坊居然沒幾個人認識她，真他X的騙子！試問『在高雄深耕』是怎樣？」

沒想到，青鳥此舉竟釣出柯志恩本尊留言，她簡短回「留友笑」，展現出絲毫不心虛的坦然應對，一天之內就吸引破萬脆友點讚。

粉專「迷津黨中央黨部」轉發此現象級互動，直呼：真的搞笑了，Po文的，被留言的讚數碾壓成番茄醬！

網友表示「青鳥別把高雄人繼續當傻瓜，大家都認識柯委員，這一次就是要贏，而且還是贏得漂亮，贏得人心，贏得讓你們捶心肝」、「活在騙子圈的人一旦來了一個誠實的人，圈內人當然會認為她是騙子」、「就是要把選票投給柯志恩」、「搞錯了吧，民進黨才是大騙子」。

青鳥發文下脆友留言「我住高雄三民區，2025年遇見過柯志恩3次，握手1次，賴瑞隆0次，邁邁0次，我連三民區李昆澤立委都沒見過」、「住三民區建工路，全家深綠，只要是綠的都投，包括西瓜，不過這幾年尤其是賴上台後，稍微有點兒鬆動，偶爾也該換人做做看」。

