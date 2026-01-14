青鳥大翻車！喊「青堤是支語」出征甜點店 粉專打臉嗆：多讀書

基隆知名甜點店「四蒔甜點」推出「青堤檸檬馬卡龍」熱銷產品，卻遭青鳥透過社群平台私訊抗議，指責「青堤」為大陸用語，要求改為「綠葡萄」，甚至揚言抵制並嗆聲「滾出台灣，我會讓你們開不下去」。對此，有臉書粉專搬出典故開嗆青鳥，「多讀點書，而不是忙著燒書」。

綠葡萄。（示意圖／ Pakutaso ）

從四蒔甜點分享的截圖可見，青鳥認為綠葡萄就是綠葡萄，質疑何必使用大陸用語「青堤」。然而，擁有1.5萬追蹤者的粉專「我得了一種不刻薄會死的病」發文反駁，根據《盂蘭盆經》記載，「青提」正是《目蓮救母》傳說中主角大目犍連尊者母親的名字，反問「目蓮救母」難道要改成「目蓮救綠葡萄」？

廣告 廣告

粉專打臉青鳥。（圖／ 我得了一種不刻薄會死的病粉專 ）

該粉專進一步指出，《四庫全書》中就有「青提子山風熟異果」的記載。至於綠葡萄為何被稱為「青提子」，主要是香港引進日本青葡萄後，因香港人稱呼葡萄為「提子」，青色葡萄自然就叫「青提子」。粉專引用電影《聖戰奇兵》中亨利·瓊斯博士的台詞諷刺，「某些只會踢正步的白癡，應該要多讀點書，而不是忙著燒書」。

國文老師「莎妮」也轉發該文並感嘆，最近大約三成學生無法接受自己有錯，只要寫錯第一時間就是質疑「不可能！題目錯了吧？我認為不應該是那個答案」，或認為「這題目根本就不該這樣出，題目出得不好，我覺得我這答案應該也說得通」。她表示，有時連一個讀音也要爭，例如想把銀行唸成銀型，覺得自己可以改變規則，認為這是件很糟糕的事。

網友紛紛留言回應，「話說回來，那幾隻青鳥怎會知道青提是綠葡萄呢」、「結果青鳥的姓都是中國姓」、「台語也是中國話，可憐的青鳥只能閉嘴了」。

延伸閱讀

台股明有望挑戰歷史高點！專家：記憶體股成關注焦點

華邦電股價衝新高！藝人香蕉「跌到13元都沒賣」 獲利84萬嗨喊：提早圓夢

記憶體股還有戲？專家估美光財報亮眼 華邦電、南亞科繼續飆