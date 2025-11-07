青鳥大翻車！抓謝龍介閉目養神質疑「品德」 近千留言打臉

2026縣市長選戰展開，國民黨台南市長擬參選人謝龍介被看好有望打破民進黨在台南32年執政，青鳥網軍開始鎖定攻擊，昨（6）日流傳一張謝龍介在國會閉目養神照片，但留言大翻車。

謝龍介資料照。（圖／中天新聞）

一名青鳥6日在Threads上PO出一張照片，內容是謝龍介在立法院會議室坐在椅子上閉起眼睛休息，這名青鳥寫稱：「這樣的品德還想選台南市長？」

青鳥攻擊謝龍介。（圖／翻攝Threads）

沒想到發文破15萬次瀏覽，吸引900多則留言，網友紛紛表示：「閉眼休息一下，礙到你吃綠屎了嗎？」、「陳菊差點長眠也是當監察院長」、「怎麼了，台南某市長，200多天沒進議會，你怎麼不噴，薪水照領」、「選啊，不然選民進黨的爛西瓜嗎？」、「總比找一顆西瓜出來選都強。我投他。台南換人做」、「可能要光電跟88槍才符合你們青鳥胃」、「人家有貪污嗎？人家有賣台灣給美國嗎？跟這些事比起來，打瞌睡根本不算什麼事」、「閉目養神都不行？綠吱吱管太多」、「龍介兄，您為了監督台南，自己的身體健康也要照顧好啊！」

廣告 廣告

網友紛紛留言反酸。（圖／翻攝Threads）

也有網友PO出綠委林俊憲在立法院院會看電影，以及副總統蕭美琴擔任立委時在議場蓋被子睡覺的照片，留言反酸：「這種品德？」、「她都能當副總桶了，眯一下不行？傻鳥真可悲」。

網友紛紛留言反酸。（圖／翻攝Threads）

延伸閱讀

影/許甫參選松山信義區台北市議員？李明璇：高雄北漂青年一起打拚

吳怡農駁基層互動、公職歷練不足：過去5年每天跑基層

民進黨台南、高雄市長初選11/10-11/14登記！賴清德：嚴禁相互攻訐