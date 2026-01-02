青鳥太扯了！台東跨年大成功竟歸功賴政府 慘遭狠打臉

台東跨年晚會「東！帶我走」卡司堅強，由天后張惠妹、A-Lin等人氣歌手領銜，現場不僅湧入超過10萬人次，網路直播也一度飆破28萬人同時收看，成為跨年討論度最高的演唱會。但國民黨前發言人鄧凱勛卻發現竟有青鳥將功勞歸功「中央補助加持」，痛批完全是搞不清楚狀況。

台東跨年晚會「東！帶我走」卡司堅強，天后張惠妹的表演引爆高潮。（圖/台東縣府提供）

鄧凱勛今天（2日）在臉書發文表示，真正的「城市行銷」，絕對不是燈光打得夠閃亮，或是市長、民意代表把頭髮染成粉紅色，那種只做表面功夫，卻缺乏文化底蘊，也缺乏溫度。真正有溫度，是來自對土地的認識、文化的尊重，與對參與者的體貼。

今年全台最強跨年演唱會在台東。（圖/台東縣府提供）

鄧凱勛直言，青鳥也不用見不得別人好，硬要把功勞歸功「中央補助加持」，大家不禁想問，綠營縣市也有中央補助，為什麼找不來這樣的神級卡司？光是阿妹跟 A-Lin 的等級，把錢當成衡量標準而忽視台東縣府的力邀與努力，完全是搞不清楚狀況。

鄧凱勛點出台東跨年晚會的成功關鍵，A-Lin在演唱會就感謝阿妹的促成，而阿妹也是基於對台東縣的信任而來。正是因為台東縣政府的努力是將跨年場變成歌手足夠信任，人民能夠享受的音樂空間。這場跨年，不只是辦了一場演唱會，而是創造了台灣大型活動的一個里程碑。台東示範了如何展示土地的黏著度、在地風土民情與藝術文化的完美結合，就是這次無可取代的「台東模式」。

