青鳥女神嗆「希望砲彈打到國民黨部」 網炸鍋：檢調呢

青鳥一邊批評共軍演習，卻又喊話希望砲彈打中境內敵對陣營，引發爭議。（合成圖／新華社、取自東部戰區微博）

行政院12月18日通過國安法修法草案，明定任何人不得鼓吹外國、大陸對我國發動戰爭或採取非和平手段，違者最高處100萬元罰鍰。但青鳥網紅徐閉日前曾喊「每天祈禱飛彈擊中特定媒體大樓」，近日又發文嗆「希望飛彈打到國民黨桃園黨部」，離譜言論被指已觸法。

《國安法》此次修正草案、增訂行政裁罰，明定維護國安應及於中華民國領域內實體空間及網際網路空間，任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像、電磁紀錄或他法；公開鼓吹、倡議或支持外國、大陸地區、香港、澳門或境外敵對勢力對中華民國發動戰爭或採取非和平手段消滅中華民國主權。若出現鼓吹戰爭相關言論，經內政部會商法務部、大陸委員會及相關機關認定違反規定者，將處10萬元以上100萬元以下罰鍰。對於網路內容涉及鼓吹戰爭等言論，草案也增訂網路服務提供者、網路接取服務提供者應依令採取相關措施。

日前高雄初選起波瀾，綠委賴瑞隆因其8歲兒疑似涉及校園霸凌事件，賴多次出面致歉。對此，被媒體稱為「青鳥女神」的網紅徐閉發文直呼，看到一堆人在初選階段就為了政治立場去公審妖魔化一個8歲小孩，「每天祈禱飛彈可以第一次就擊中特定媒體大樓」。

近日中共發起「正義使命-2025」軍演，徐閉12月29日再發文強調，「希望砲彈可以不小心打到桃園的國民黨黨部，讓牛煦庭解釋一下他們為何阻擋軍購案？」12月30日藍白五度封殺1.25兆國防特別預算，徐閉又喊「你們說這兩個政黨不值得體驗一下中共的軍事威力嗎？」

PTT有網友質疑，桃園黨部旁邊沒有商店住家嗎？桃園的檢調是不是也要有動作？高雄有人只是對張文事件打個嘴砲「爽，這只是開始而已」，雖然道德上會被唾棄，實際上也不涉及恐嚇威脅，就被拘提了。這位徐小姐講對岸飛彈可以打桃園，檢調會怎樣嗎？好奇！

鄉民表示「請問這是不是民進黨說的鼓吹戰爭？」、「沈黑熊：飛彈打過來對我們是好事」、「該抓了吧」、「比那些假張文嚴重多了吧」、「這時候又不適用社維法了」、「民進黨繼續袒護這些極端份子」、「青鳥攻擊政敵言論一律查無不法」、「閩南狼：求你快打！梁文傑：反串」。

