青鳥女神砲轟台北選民自以為是 滿志剛：沒票投綠營就鄙視選民

「青鳥女神」網紅徐閉昨（22）日在社群媒體砲轟，「希望各位知識分子不要再寫文章捧台北人了，台北市選民六成水準接近終國人又自以為是」、「六成五的台北市民喜歡羅智強、王鴻薇、徐巧芯這種沒水準的人」。對此，台北市松山信義區市議員擬參選人滿志剛今（23）日痛批，沒有票投民進黨就鄙視選民，這就是綠色傲慢！

滿志剛表示，綠營傳出要讓鄭麗君代表參選台北市長，結果青鳥側翼林智群馬上出來羞辱台北市民，說「台北市配不上一流的市長、選民未必看得懂人才」。是怎樣？還沒選就先覺得鄭麗君輸，所以乾脆先用羞辱選民的方式幫民進黨的炮灰打預防針嗎？

滿志剛直指，放眼過去，民進黨的傲慢就是刻在骨子里的：段宜康花蓮市長補選失利後，檢討選民「我沒辦法假裝不鄙視那些選民」；管碧玲在2019高雄市長選舉選輸後，檢討選民「高雄人對不起台灣」；甚至林靜儀參加台中立委補選時，更說「在該區選舉要穿防彈背心」。反正只要選不上，不是民進黨候選人的問題、不是民進黨執政的問題，只會是選民的眼光有問題。

滿志剛痛批，這些青鳥到底是哪來的自信？鄭麗君過去就被揭露家族曾在中國大陸投資賺紅錢，當文化部長期間又大搞意識形態，拼命想要去蔣化、去中國化，甚至還發函給出版公會，要求出版社，想出版大陸書籍要送審，大搞意識形態。

滿志剛強調，約束別人抗中保台，自己家族大賺紅錢，這種人怎麼可能會是台北市民欣賞的對象？民進黨就繼續傲慢、繼續鄙視選民吧，民眾對你們猖狂的發言與不滿，都會在選舉日那一天一票一票迴向到民進黨身上！

