青鳥女神被抓包登記！秒刪文喊：捐出去了

▲「青鳥女神」徐閉被抓包搶登記普發一萬現金，結果遭大批網友嗆爆，隨後緊急刪文。（圖／翻攝自徐閉臉書）

[NOWnews今日新聞] 藍白陣營共同推動的「全民普發現金一萬元」政策，自本月5日起開放登記，不過該政策在推出初期，曾遭民進黨猛烈抨擊，批其違憲、窮台、政策買票等，如今卻有不少綠營支持者與網紅態度180度大轉，改口大讚此舉為「民進黨政績」收割。而被封為「青鳥女神」的徐閉也搶著發聲，結果被大批網友嗆爆，隨後則緊急刪文。

曾在大罷免時高調力挺的「青鳥女神」的徐閉，先前曾多次在社群上公開批評普發現金政策，「每人普發1萬，政府和各公立機構（包括醫院）還是因為經費被刪而無法順利運作」、「國難本人們還敢喊普發1萬？」如今她卻在Threads上發文表示「Yes，我第一天登記！」此舉引來大批網友酸爆，貼文隨後也被刪除，但相關截圖早已在網路上瘋傳。

擁有逾4.6萬人追蹤的粉專「高雄林小姐」也嘲諷，最近娛樂新聞好多，笑到噴飯，更狠酸徐閉「身體始終是誠實的」。徐閉事後刪文，再發聲時已更改說法，稱「普發1萬我還沒領到，早就捐出去了，希望可以快點看到廣告」，但先前的貼文早被截圖；高雄林小姐直言，發現不對刪除，但已來不及了。

不少網友紛紛留言開酸「口嫌體正直」、「青鳥就是一堆笑話」、「青鳥其實比誰都貪錢」、「只能說一萬元真香啊，青鳥也逃不過」、「青鳥的話，聽聽就好」、「合法的要飯不要嗎」、「原來是該閉嘴的閉啊」、「沽名釣譽，自命清高，露餡了」、「大罷免一天領2千的青鳥，會不領1萬? 膝蓋想也知道不可能」、「綠圾側翼／1450的無恥零智商是刻在DNA裡的」。

