青鳥女神開地圖砲！轟選羅智強、王鴻薇、徐巧芯沒水準「靠爸媽住台北還投藍白該滾」

「青鳥女神」網紅徐閉今日在其社群平台開地圖砲，轟「六成五的台北市民就是喜歡羅智強、王鴻薇、徐巧芯這種沒水準的人」，更說「台北市是給我這種真正有競爭力的人住的，靠爸媽住在台北市還支持藍白的才該滾好嗎」？

徐閉今日在其社群平台開地圖砲，轟「六成五的台北市民就是喜歡羅智強、王鴻薇、徐巧芯這種沒水準的人」。（圖取自李彥秀臉書）

徐閉今天（22日）在臉書發文表示，「希望各位知識分子不要再寫文章捧台北人了，台北市選民六成水準接近終國人又自以為是。你討好百靈果那樣的人，她就是更看不起你而已。台北市選民真的沒有程度比較好，他們唯一的底氣就是永遠可以分到最多預算罷了」。

圖取自徐閉臉書。

徐閉指出「什麼台北市民討厭別人說教？六成五的台北市民就是喜歡羅智強王鴻薇徐巧芯這種沒水準的人，醒醒好嗎？每次選舉時就要聽一些自我投射的知識分子捧台北市民，要求民進黨如何如何，我就ven（指問） 要不要這麼下見，有必要嗎」？

圖取自徐閉臉書。

徐閉稱，「我小時候就經常看到類似文章，一直美化台北市選民，然後暗示民進黨選不上市長是因為水準配不上台北市民的國際水準，簡直就是一個煤氣燈產業鏈，自戀狂的極致。難道王鴻薇英文很好？難道羅智強英文很好？難道徐巧芯英文很好？我在台北市講話時最愛穿插英文，專治這種x眼看人低的台北人啦」！

徐閉在其po文下方留言「萬安掛民進黨籍一樣選輸的」、「『你這麼討厭台北市幹嘛住在這裡？』欸，台北市是給我這種真正有競爭力的人住的，靠爸媽住在台北市還支持藍白的才該滾好嗎？稅繳越多就越該住在台北市，不然你的稅金都給一堆靠中國黨庇蔭留在台北市的難民花」。

網友留言。（圖取自徐閉臉書）

許多網友也留言表示「真台灣人的台北市民，是在目前萬華、中正、大同區。大安、信義不過是滯台難民所在地」、「我拜託民進黨，未來過半的時候，依照人口比例給預算好嗎？然後鼓勵企業移出台北市，台北市真的不需要太多預算了，他們到底憑什麼可以拿那麼多的錢」、「六成五的台北市民就是喜歡羅智強、王鴻薇、徐巧芯這種沒水準的人，醒醒好嗎？大哉此言! 面對這些人渣，明明渣到有剩，不知為何，很多人自動矮半截」。

