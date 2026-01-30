「青鳥女神」大讚泡泡瑪特！他：青鳥快出征

▲親綠主播張雅琴表示，「泡泡瑪特真的可愛」，讓粉專政客爽直呼：「青鳥快去抵制！」。（圖／張雅琴臉書）

[NOWnews今日新聞] 今年台北燈節將以「雙展區、雙IP」的創新模式登場，已公布的花博展區攜手全球知名IP《變形金剛》，並將10公尺高「柯博文主燈」；台北市府昨（29）日追加宣布，西門町展區更將與國際潮玩品牌「泡泡瑪特」攜手合作，卻被青鳥狂罵，台派女神徐閉發文狠酸，「選錯市長，燈節就是要看這種過氣的ㄓ國角色」；不料同樣被視作青鳥女神的主播張雅琴卻表示，「泡泡瑪特真的可愛」，讓粉專政客爽直呼，「青鳥快去抵制！」

政客爽今（30）日在臉書發文表示，昨天台北燈節宣布主燈有泡泡瑪特後，青鳥一陣崩潰，除了中國品牌也酸不出個什麼實質內容，而青鳥女嬸徐閉剛剛更發文痛批「燈節用泡泡瑪特是選錯市長」。

政客爽狠酸，青鳥、徐閉狂罵台北燈節有泡泡瑪特，結果親綠主持人張雅琴大讚「泡泡瑪特真的可愛」，「作為綠營聲量最高之一的青鳥女神張雅琴稱讚泡泡瑪特真的可愛，青鳥趕快去出征、抵制她的節目，我笑你們不敢。」

政客爽指出，事實上泡泡瑪特是全球明星、設計師的熱愛商品之一，那接下來青鳥可以準備抵制：BLACKPINK（到高雄開演唱會的知名韓團）、Rihanna（歌壇天后與 Fenty 創辦人）、Ben Stiller（好萊塢知名男演員與導演）、Billie Eilish（葛萊美獎創作歌手）、Hailey Bieber（國際超模）、Marc Jacobs（知名時尚設計師）、I-DLE的Minnie（知名韓團）、蔡依林（演唱會都不要去看、KTV歌都不要唱）、楊謹華（金鐘獎影后）等人。

貼文一出，網友們紛紛留言表示，「這不是張雅琴！這是中共AI深偽！」、「民進黨支持者都有某種程度精神錯亂，嘴巴抗中保台，但又抖音跟風，愛用蝦皮淘寶貨」、「最好青鳥就不要買也不要去逛」、「雙標就是憨鳥日常」、「青鳥崩潰！那就對了！」。

