青鳥導師現形！沈伯洋嗆「沒當兵的就不能保衛國家嗎？」 引爆PTT酸潮

（圖／翻攝黑熊學院臉書）





民進黨立委沈伯洋日前在threads分享「上戰場意願調查」，被質疑是否當過兵？沈伯洋竟大言不慚嗆「沒有服過兵役的人就不能保衛國家嗎？90％的人戰爭不在戰場上，難道是在發呆嗎？替代役就是民防」。此話一出，引發PTT一片噓聲。

（圖／翻攝PTT）

臉書粉專「文思革」嘲諷，沈伯洋，司法替代役。他說「替代役就是民防」。這心情是不是就跟「太監沒有寶貝兒，老覺得自己不是完整的男人」一樣。「Puma是不是很在意自己替代役的身份？」

臉書粉專「PTTGossiping批踢踢八卦板觀察分享」揶揄，替代役明明是在不同單位上班，怎麼被勇者沈黑熊說成是民防了? 在縣市政府替代役怎麼是民防? 在司法機關替代役怎麼是民防? 不鬼扯是會屎嗎?

PTT鄉民狠酸，「可憐啊，難怪可以當青鳥的導師」、「這些台派一個比一個丟臉，整天嚷嚷抗中保台，問有沒有當兵一字排開不是替代役就閃尿的」、「所以替代役要上戰場了嗎，我好興奮」、「這就是未來的台北市長嗎」、「體諒一下，之前爬主席台摔到頭還沒好」、「上次撞到的地方，看來不會好了」、「好喔，開戰記得叫替代役炮灰上前線」、「真的證明沒當兵的又愛靠背靠目」、「沒當兵的真的閉嘴啦，啥都不懂」、「黑熊老大說話了」、「不意外，認識的青鳥不是替代役就是免役」

