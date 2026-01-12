青鳥尾牙？罷團感恩餐會吃這麼好 網傻眼：不是32：0嗎

大罷免遭到民意32：0否決，但罷團志工仍被邀請到感恩餐會，引發是否固樁的討論。（示意圖／資料照）

2025年綠營推動大罷免，結果遭到不同意票民意反撲，32比0大失敗，726後一度傳出民進黨主席要為罷團辦感恩餐會，但綠營否認。但近日在Threads出現台中、高雄舉辦罷團感恩餐會貼文，宴席等級的排場及菜色，脆友們看了質疑「選舉固樁活動？是國庫的錢嗎？」

Threads這兩天出現不少罷團感恩餐會的貼文，其中10日舉辦的〈向罷團志工致敬感恩餐會〉邀請函寫道：「726、823之後，大家都好嗎？雖然罷免失敗了，但台灣社會見證到民間力量的充沛、不屈不撓，以及志工犧牲奉獻的精神與無盡的創意。告別2025年，再度望向未來，重新出發！謹以餐會形式向各位表敬致謝，感謝蒞臨！」也有青鳥分享參加該場餐會的照片，直呼「眼淚擦乾，繼續向前走。」

脆有人分享高雄及台中餐會的場面及菜色，質疑：「民進黨說民間罷團？我就笑笑，這是中部罷團聚餐。民進黨現在毫無下限了，吃像難看，絲毫沒有底線。」脆友留言「台派怎麼吃這麼好」、「打感恩餐會名義，實則選舉固樁活動，看那些桌上的面紙不就露餡了」、「如果輸到被全台灣人笑要辦感恩餐會，那你們今年跟2028還可以再辦2次喔」、「罷團感恩餐會(X)，綠營側翼尾牙(O)」、「是我搞錯了嗎？我怎麼記得是大罷免32：0大失敗，為什麼還有感恩餐會？」

「猜猜為什麼台派支持大罷免？為了吃啊！」2.7萬追蹤的粉專「政客迷因」做哏圖直酸：罷輸都能吃成這樣了，罷贏不就吃得更好更飽？網友感嘆「沒有辦法想像當時如果真的罷免有過，哪怕只是一個，他們會有多囂張的嘴臉？非常可怕，不敢想像。」

