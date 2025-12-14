青鳥崩潰！他列標誌台灣CHINA(TAIWAN)國家酸爆：可不去旅遊
韓國電子入境卡系統將我國列為「中國（台灣）」，惹來綠營一片撻伐，揚言祭出抵制措施。甚至還有綠側翼揚言要把韓國首都首爾改成漢城。對此，有媒體人在其粉專「文翔政論」直言，韓國至少還用PR來區分，但其他地方如越南也用CHINA （TAIWAN），外交部要檢視與多少國家的關係呢？
粉專「文翔政論」13日在臉書發文表示，最近韓國把台灣標示成CHINA （TAIWAN），外交部突然變成戰狼外交部，說要全面檢視對韓關係，以為人家會緊張，結果給韓國人碰了個軟釘子，人家根本不甩你，現在開始有側翼起鬨說要改以「漢城」來稱「首爾」。
「文翔政論」狠酸，看台灣外交部這麼勇猛，給外交部工作人員加個班好了，以下這張圖，可不是韓國入境卡喔，這可是越南簽證申請表，不知道還有多少個國家也用CHINA （TAIWAN）呢，外交部要檢視與多少國家的關係呢？
「文翔政論」直言，話說南韓至少還用PR來區分，如果中華民國是中國的話，這件事簡單就結束了，其他國家乾脆不區分又要怎麼辦？
「文翔政論」最後感嘆，大家都知道台灣外交處境艱難，國際現實如此，一直以來跟很多國家都是非官方關係，外交部現在不知道哪來的底氣這麼嗆，連友好國家都要雞蛋裡面挑鋼筋，逼人家政治選邊，要人家做艱難選擇，愛國青鳥這一欄填不下去可以不去這些國家旅遊，但不要意氣用事把所有人拖下水。
韓國的電子入境卡系統雖然經查詢已將CHINA（TAIWAN）改為TAIWAN，但其電子簽證系統（E-VISA）申請仍舊將台灣標註為CHINA（TAIWAN），而將中國大陸標註為CHINA P. R.，香港英文標註為CHINA P. R.（HONG KONG）、澳門標註為CHINA P. R.（MACAO）。
