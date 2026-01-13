青鳥感恩餐會錢誰出的？王育敏示警1狀況：恐構成賄選

大罷免遭到民意32：0否決，但罷團志工仍被邀請到感恩餐會，引發是否固樁的討論。（示意圖／資料照）

2025年綠營大罷免大失敗，近日在Threads出現台中、高雄舉辦罷團感恩餐會貼文，宴席等級的排場及菜色，脆友們看了質疑「在固樁？」國民黨立委王育敏質疑，這些餐會是否為了2026九合一選舉在固樁、布局？有沒有特定的候選人出錢？若有恐怕會構成賄選嫌疑。

王育敏13日在《大新聞大爆卦》節目質疑，青鳥都標榜他們是自發性的罷團，那餐會是自己出錢嗎？還是說錢是誰出的？記得大罷免大失敗之後，民進黨主席賴清德好像曾經說要辦感恩餐會？那時好像有人阻擋他說萬萬不可，這時候吃什麼飯，大家可能會吃不下去。

王育敏直呼，沒想到過了一段時間，這個感恩餐會又來了！看到這麼豐富的菜色，到底背後是誰出錢？如果這麼多人來吃一桌一、兩萬的餐，少說也是幾十萬，每個縣市都辦的話，這是一大筆數目！青鳥知道吃這一餐飯，請你吃飯的人是誰嗎？是姓賴嗎？還是誰？

王育敏表示，還是自己掏錢？對民進黨真的感恩戴德、盡心盡力，連餐會的錢都自己出？「說自己出，我真的是不相信！」現在民進黨家大業大，他們應該出得起這個錢。只是說32比0還在吃飯，也真的是不曉得在吃什麼？還是幫民進黨大罷免，沒有功勞也有苦勞？

「還是為了你的2026，現在已經在固樁、在布局？」王育敏質疑，那這當中有沒有特定的候選人？如果有特定的候選人，這樣的餐會，恐怕會構成賄選！譬如台中，如果是為了現在已經出線的何欣純，幫何欣純（造勢）辦的餐會，整場喊「何欣純凍蒜（當選）」，那就要問這個錢是誰出的，如果不是自己出的，如果有人招待，這恐怕有構成賄選之虞。

