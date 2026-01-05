青鳥才喊「這就是我支持民進黨的原因」 醫酸台獨大翻車

綠委林宜瑾3日稱將提《兩岸條例》修正草案，名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。圖為109年綠委蔡易餘曾提類似修法草案後撤案，引發獨派團體抗議。（本報資料照片）

綠委林宜瑾提修《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，擬改名「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國家統一前」等字眼。沒想到今驚傳已撤案，引爆熱議，胸腔科醫師蘇一峰貼出青鳥曾嗨喊「這就是我支持民進黨的原因」，直酸台灣獨立怎麼馬上翻車了？

繼綠委蔡易餘2020年提案又撤案成為笑談，今(5日)傳出民進黨再度將「兩國論」議題撤案，林宜瑾臉書瞬即遭網友灌爆，她緊急關閉留言，發文澄清「沒有成案何來撤案？」強調仍有綠委同仁欲連署，此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間，議事處對她的提案做出許多修正建議。但被網友酸爆「議事處對提案有意見，不就是有送案了？此地無銀三百兩」，質疑不斷。

蘇一峰貼出在Threads引發熱議的青鳥發文「這就是我支持民進黨的原因！全給我動起來，把台灣還給台灣人！」蘇一峰直呼，台灣獨立玩假的，台灣獨裁玩真的，大喊大家全給我動起來，根本來不及動起來，這台車車速太快，剛上車還沒下車，怎麼馬上翻車了？

在該青鳥的發文下，不少脆友回文嘲諷，有人指出，2020年7月22日對時代力量之提案：「政府應立即發行更改我國護照封面及個人資料頁國名為『台灣 Taiwan』之新版護照，以維護國人尊嚴」，絕大多數綠委都投下反對票，其中不少人跟林宜瑾提案的連署綠委重複。

蘇一峰貼文網友留言「以民進黨臉皮，應該會反過來怪國民黨吧？」、「他們原本的算盤是要讓藍白擋下來，然後再說藍白賣台吧？」、「我已經做好打仗的準備，怎麼撤案了？」、「如果這個提案真的那麼正確，為什麼需要撤案？如果撤案是負責任，那為什麼一開始要提？」

