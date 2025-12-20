青鳥扯張文母是陸配 蔡正元打臉：很多人正在為我們軍隊效命

27歲嫌犯張文19日在北捷台北車站投擲煙霧彈，之後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治。有網友在社群網站上傳播兇嫌張文為陸籍新住民二代的訊息。陸委會20日晚間指出，此為不實訊息，切勿繼續傳散。前立委蔡正元表示，綠營大做文章稱張文母親是大陸人，但現在台灣的軍隊中，很多人的母親是大陸人，正在為台灣的軍隊效命，還有人已經升上了中將。

蔡正元20日在臉書粉專貼文表示，曾是志願役軍人的張文，搞恐怖攻擊、隨機殺人，令人髮指。綠營在大作文章說，張文的母親是大陸人，還企圖扯到國安法問題上。綠營可能沒料到，現在台灣的軍隊中，沒有什麼綠營權貴的子女，倒是有很多母親是大陸人的軍人，正在為台灣的軍隊效命，其中還有人已經升上了中將，綠營要怎麼拿大陸的母親說嘴？

廣告 廣告

網友留言表示，「我阿公還是大陸過來的呢」、「他們真的很壞耶，好像只要有一點外省血統，都是他們的目標」、「執政無能，扯東扯西」、「有哪個人的祖先是從石頭蹦出來的嗎？」、「這下更募不到兵，以後用機器人當兵了」、「每次到重要關頭都有新聞直接轉移焦點，不覺得怪怪的嗎！」、「動機是對政府不滿？」、「不是啊，說她媽媽是陸配的那張截圖已經被證明是造假的啦」、「一大堆恐怖攻擊不處理，還在扯政治分化，這就是民進黨作為」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

【看原文連結】