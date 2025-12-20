青鳥扯張文「單名」大陸來的 粉專列史明、唐鳳、吳崢、陳菊打臉

台北市19日傍晚發生嚴重隨機攻擊事件，造成多人傷亡，兇嫌張文的身分背景引發討論，有網友指稱，張文的名字只有一個字，是中國大陸來的。對此，臉書粉專「台派怎麼輸」則列出台獨運動者史明、前數發部長唐鳳、民進黨發言人吳崢、監察院長陳菊等人的名字。

警方公布監視器畫面，完整還原張文在犯案前的行兇路線。（圖／警方提供）

張文的身分引發討論，有網友稱，「單名只有一字肯定是中國來的，台灣人幾乎沒看過單名一字的。」對此，「台派怎麼輸」PO出史明、唐鳳、吳崢、陳菊等人的照片，並發文表示，「青鳥又耍蠢：名字只有一個字，一定是中國派來的。陳菊、吳崢、唐鳳：…。」網友們也留言回應，「Dpp還有一個發言人韓瑩」、「范雲、黃捷，原來他們都中國來的」、「這愚蠢到我懷疑這是在反串」、「哈哈哈哈，蠢起來自己人都打」。

台北車站19日發生隨機攻擊事件。（圖／資料照）

另外，對於網友討論，質疑嫌犯的身份好像是大陸籍，外界擔心之後是否會變成政治操作。台北市長蔣萬安表示，「警察局回報，不是！相關案情我想警察局應該也正在對外說明清楚，舉行記者會。我想很多訊息，統一由警察局來針對案情向大家說明，不實的訊息，我們希望不要再持續的流傳。」

