青鳥扯綠委擁過半民意「白只拿40萬票」 被真實數據打臉

國民黨、民眾黨、民進黨。（合成照／中時資料照）

傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠委提到，賴清德便當會結論是，「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲。綠營帶風向喊倒閣重選立委，訛稱綠委得票才是多數，把白委得票算成40萬，但藥師林士峰挖出2024政黨票打臉，民眾黨有304萬票。

媒體人樊啓明發文表示，據我國憲法，公布以及副署立法院通過的法律，這不是選擇題，而是必須執行的「義務」。總統的公布只是程序上的最後一哩路，「應」字在法律上意義代表「必須」，賴清德無權扣留。行政院長卓榮泰覆議輸了就得認，根據憲法增修條文規定，「即應接受該決議」，包含完成後續的行政程序（即副署與執行）。若照綠營論述，行政權可以片面讓立法權歸零，這叫民主還是獨裁？

藥師林士峰直呼，賴清德提出，行政院不執行立法院通過的法律，這就是獨裁！這世界上的民主國家，除了民進黨，還有哪個行政部門可以不執行立法院三讀通過的法律？台灣民主已經被民進黨搞成世界笑話！誰不知道現在賴清德主席想五權併攏搞獨裁想瘋了？搞了個大罷免不成，現在搞不副署通過的法案，完全不尊重立法院決議，也不朝野協商，就像當年當市長時不進議會受監督一樣。

還有深綠粉專帶風向指出，2024區域立委，綠得票609萬，藍得票550萬，白得票40萬，質疑為何最終由少數人來決定多數人的生活？林士峰提到，青鳥現在在洗他們是多數民意，但是沒辦法在立法院佔多數，是制度有問題。「不是啊，你為什麼不看政黨票呢？民眾黨好幾區沒派人選欸！」複習一下政黨票：民進黨498萬2062，國民黨476萬4576，民眾黨304萬0615，制度有問題，行政院不改嗎？

網友表示「這些人每天在哀要重選，真的不知道重選下去是誰要瑟瑟發抖嗎」、「以現在的狀況，他們選總統必輸，只想翻桌重選立委」。

