青鳥抵制瑞幸咖啡？中國網友曝經驗笑吐1句

▲中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」傳將插旗台北，引發台灣網友熱議。（圖／瑞幸咖啡官網）

[NOWnews今日新聞] 中國連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」（Luckin Coffee），傳出12月將在台北開設首家台灣門市，在網路上引發熱議，有網友喊話抵制「中國低價咖啡」、「這是中國咖啡」，相關討論也傳回中國社群平台「微博」，不少喝慣瑞幸的中國網友都笑說：「怎麼抵制，誰能打得過9.9」、「到時候19.9新臺幣，你看綠蛙買不買」、「沒有什麼是一張3.8折解決不了的」，相當看好瑞幸咖啡的低價競爭力。

瑞幸咖啡在中國有超過2萬家門店，店數、營收都已經超越星巴克，現傳出台灣首店最快將在台北南京東路三段開幕，相關消息在網路上引發台灣網友熱議。

但其中國背景在Threads引發許多人批評：「中國低價咖啡瑞幸要在南京東路三段開店了，完了，咖啡生態要毀了，誰核准的」、「中共國低價咖啡品牌瑞幸要在台北南京東路三段插旗了，請大家廣傳，抵制它，讓它倒」、「Logo先記起來，這間是中國咖啡！」「在中國喝過，真的不好喝，在中國就是靠便宜折扣吸引客戶，但我覺得他們在台灣做不起來」、「他一家店是不是就可以招三個中國解放軍進來當員工？」

但也網友留言回嗆：「拜託藍白草每天一杯 氣死青鳥」、「莮覺雜草們記得三餐飯後各一杯氣死我們青鳥」、「要嘴之前先做足功課再挑刺吧鄉巴佬」、「覺得不太需要擔心，瑞幸雖然有很多特殊口味咖啡，但一般的濃縮、美式、拿鐵卻很難喝」。

▲中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」傳將插旗台北，引發台灣、中國網友熱議。（圖／翻攝自微博）

相關貼文也傳回中國社群平台「微博」，有網友分享說：「大陸的瑞幸咖啡入駐臺灣，綠蛙如臨大敵​​」。許多中國網友則都點出瑞幸咖啡的競爭力在於平價、高性價比、大量折價券，紛紛笑說：「怎麼抵制，誰能打得過9.9」、「打字抵制誰不會啊，到時候19.9新臺幣，你看綠蛙買不買」、「沒有什麼是一張3.8折解決不了的」、「等瑞幸9.9RMB的咖啡上線了就會真香了」、「每天發券每天做活動，誰受得了？」「我以前也不喝瑞幸的，但是9.9實在是香到爆炸」。

▲中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」常用9.9元券、3.8折券做行銷活動，吸引大批年輕忠實客戶。（圖／翻攝自微博）

網友也嘲諷：「網上個個喊抵制跟放屁一樣，到時候開業後去買的一大堆」、「以臺灣人的品性，為了吃優惠壽司都能把自己改名成逆流而上的鮭魚，扛得住瑞幸的9.9？」「抵制的到時候都會啪啪打自己的臉」。

中國網友所說的「9.9」、「3.8折券」，事實上就是瑞幸咖啡在中國的行銷手段，其菜單上的表定價格，普遍落在人民幣32至35元（約新台幣142元到156元），但實際上在微信小程序、APP上訂購，幾乎都是「腰斬」的活動價，且官方經常會發放「3.8折券」、「6.9元券」，消費者實際僅花人民幣13.9、9.9甚至6.9元（分別約新台幣62、44、32元），就能買到飲料，對大學生、打工族等年輕族群相當有吸引力。

▲中國連鎖品牌「瑞幸咖啡」常用9.9元券、3.8折券做行銷活動，吸引大批年輕忠實客戶。（圖／翻攝自微博）

