青鳥抹黑「柯志恩討厭高雄」 釣出本尊回2字 衝萬讚打臉

高雄市長參選人、國民黨立委柯志恩大方回應網路輿情，青鳥的抹黑反變成做球助攻。（中時資料照，劉宗龍攝）

高雄綠委賴瑞隆出線參選，但首次民調交鋒就輸6.3％，青鳥急洗風向喊「在高雄都看不到柯志恩」，竟釣出本尊留言打臉，速破萬讚。近日又有青鳥直接抹黑質疑「柯志恩那麼討厭高雄，為什麼還要來選市長？」柯志恩簡短回2字「亂講」，接地氣直球反擊再次吸引萬讚。

根據《ETtoday新聞雲》19日公布的最新民調顯示，藍綠兩強對決下，柯志恩的支持度為44.0％，賴瑞隆37.7％，雙方差距6.3個百分點。柯志恩氣勢看漲，疑似引發挺綠網軍出動，有女青鳥在Threads發文喊「這柯又來騙了！上一次選輸說要深耕地方？所有街坊居然沒幾個人認識她，真他X的騙子！試問『在高雄深耕』是怎樣？」此舉竟釣出柯志恩本尊留言，她簡短回「留友笑」，一天內就吸引破萬讚。

類似的情節近日再度上演，粉專「迷津黨中央黨部」轉發Threads截圖，有青鳥發文質疑，「高雄變超好，柯志恩那麼討厭高雄，為什麼還要來選市長？」明顯又是惡意帶風向文，而此文再度釣出柯志恩本尊留言，她直呼「亂講」，又是發文一天按讚數上萬。

脆友表示「愛台灣不代表就要愛民進黨，愛高雄也不需要愛民進黨，只有獨裁政黨會把黨和國綁在一起」、「民進黨在高雄就是靠造謠選贏的，1998吳敦義錄音帶，2006黃俊英走路工；都是選前爆假料，影響了選舉結果！後來更賤的，選輸就罷免，一定要小心」、「民進黨開始緊張了，派網軍、亂潑糞的青鳥搞動作」、「柯市長證明在你的留言串裡面還是比你讚高，因為大家都是有腦」、「希望翻轉高雄」

還有脆友發文直呼，柯志恩是難得選輸還繼續蹲的北部人，這局穩紮穩打的話柯志恩贏面大。也釣出柯志恩留言「其實，我是南部人。」

