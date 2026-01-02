青鳥拿阿妹台東跨年開脫國防部標案？ 凌濤：專業性天差地別

國防部軍火標案近日遭在野黨質疑，裝修業者及經營鞋業的公司竟能得標炸藥採購等標案。不過綠營、青鳥卻以台東跨年演唱會為例，質疑張惠妹的公司資本額僅20萬元，也能承接3500萬元標案，試圖為軍火標案辯護。對此，國民黨桃園市議員凌濤怒嗆，專業性天差地別，並直言，綠媒不要一新年就得罪台灣娛樂圈及音樂圈。

張惠妹參加台東跨年引發巨大效應。（圖／台東縣府提供）

凌濤指出，青鳥開年第一天就上工，為國防部標案疑慮洗白，但其中邏輯顛倒、謬誤百出，試圖攻擊台灣最傑出的台東跨年演唱會安排，實在令人搖頭。他直指，青鳥一路吹捧中央有補助，所以台東辦得好，現在又要找廠商麻煩，所以到底好還是不好？而且中央也有補助其他綠營縣市，怎麼他們辦成這樣？好的都中央好棒棒，壞的中央就閃遠遠？

廣告 廣告

凌濤進一步表示，青鳥側翼拿資本額出來說嘴，但事實是福麥跟大石原本承攬的生意跟軍火無關，由馬桶及賣鞋廠商，突然轉做國防好幾億的軍火槍炮；跟野聲音娛樂本來就是全亞洲頂尖的演唱會策劃公司，比什麼比？專業性天差地別，台灣人民這次完全不願意被帶風向。

桃園市議員凌濤。（資料圖／國民黨）

凌濤表示，張惠妹、陳鎮川，亞洲巨星、亞洲最頂尖的策劃團隊為家鄉奉獻，根本是不計成本在愛台東，早已經超過3500萬價值，整體質感跟卡司根本早已翻倍，綠媒不要一新年就得罪台灣娛樂圈及音樂圈，應該謝謝這麼多的台灣之光，願意回饋社會。

凌濤認為，台東的成功，歸功於總導演、台東子弟張惠妹的鋪排投入，讓家鄉給全世界看見，令人動容；以及，台東縣政府饒慶鈴縣長決策，把舞台全部交給音樂，沒有主持及廣告，沒有政治人物冗長致詞，讓全台灣跟台東一起跨年的好朋友，共同成就幸福生活的「台東模式」，這些年的美好台東成果斐然，令人敬佩。

延伸閱讀

藍營諷賴清德把憲法變維基百科 幕僚成專屬修正液小組

為京華城案賠光千萬退休金 柯文哲證實：陳佩琪正在找工作

傅崐萁讚「滿血歸來」！ 柯文哲自嘲：劫後餘生、苟延殘喘