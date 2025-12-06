青鳥挺賴瑞隆！怒轟「追殺8歲小孩很垃圾」網全炸鍋

角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆料兒子在學校霸凌同學，且受害者不只1人。賴瑞隆5日緊急召開記者會致歉，不過受害家長則表示則再怒控，新聞爆發後對方一句道歉都沒向他們說。然而卻有青鳥認為賴瑞隆表現很好，反而指責外界追殺8歲小孩很垃圾，讓許多網友驚呆。

賴瑞隆遭爆料兒子在學校霸凌同學。（圖/資料照）

賴瑞隆被爆出８歲兒子涉及校園霸凌事件後，5日親自召開記者會說明，並感到很自責也很抱歉。對此，粉專「脫北者冰狼」也隨即在臉書發文表示，「不卸責，正面承認錯誤，尊重學校審理程序，逆風的時候才能看見一個人的品格，我認為他很不錯」。

廣告 廣告

圖取自「脫北者冰狼」臉書粉專。

網友也紛紛在其po文下方力挺「追sa八歲小孩的媒體真的垃圾」、「才8歲而已有必要下霸凌標題嗎」、「國小打打鬧鬧不是很正常嗎」、「賴瑞隆記者會大加分」、「新聞很噁心，小孩子才8歲耶」、「報這種事真是低級」、「踢足球的這種不是很正常嗎」、「我以為18歲的人在霸凌人家」、「我家小孩也被同學打過，對方來道歉，就原諒他們了，台灣人難道這樣就有血海深仇嗎？想不通在旁邊看的啦啦隊，為什麼要一直起哄，散佈仇恨值，台灣人沒有這樣互相仇恨的好嗎？懷疑起哄那些人是小粉紅，希望台灣因為什麼事，就自己打起來」。

網友留言。（圖取自「脫北者冰狼」臉書粉專）

但也有網友不認同表示，「那就不要選了留在家裡好好陪小孩」、「誰說8歲小孩不會霸凌的，自己孩子被霸凌的，會管對方幾歲嗎」、「霸凌就是霸凌，他X這些留言真可悲，你們就不要自己家人遭到霸凌還在來評論他這樣很好，這是啥小言論看無」。

而相關新聞分享在批踢踢政黑板上，許多鄉民傻眼稱「國小打架稀鬆平常，專打太陽穴，厲害了」、「我都不知道現在國小踢球要堵廁所了」、「只要抗中保台，我們政黑綠畜就算是殺人放火都可接受好嗎」、「為了抗中保台，小小暴力算什麼」。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：1953

◆法律扶助基金會：02-412-8518

◆若發現兒少遭受不當對待，請撥打保護專線：113

延伸閱讀

台灣夜市「正在消失中」？他揭3大原因：店家只能苦撐

不只發動機被搬走！陸航海家南極環航遇「破壞性洗劫」慘況曝

柯文哲喊藍白合不要再讓3%或6% 鄭麗文：會用最大誠意和善意