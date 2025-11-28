青鳥書店熄燈 童子瑋催生旅宿

利用太平國小舊校舍打造而成的太平青鳥書店曾經紅極一時，吸引無數觀光人潮前往朝聖打卡。（記者楊耀華翻攝）

記者楊耀華∕基隆報導

太平青鳥書店歇業在基隆引發許多討論，不少市民感到惋惜，也開始關心太平國小這座山海老校舍未來的可能性，議長童子瑋日前特別在書店最後的營業日登上太平國小，並邀請太平國小第十任校長陳建文同行，一起就下一階段的發展方向交換意見；童子瑋認為應該將太平青鳥改為青年旅宿，成為觀光客「認識基隆的起點」。

童子瑋表示，校長在談起太平國小的位置時，從罾仔寮漁村到港口繁盛的歷程，完整見證基隆的變化，而校舍頂樓的無敵海景更是訪客必定驚嘆的景致，也成為青鳥書店吸引許多旅客的重要特色；在書店結束營運後，太平國小未來應走向何方是基隆人共同關心的議題，他一直認為「青年旅宿」是值得探索的方向，類似日本尾道市將老建物改造成旅宿的模式，讓旅人真正住進地方，以生活節奏去認識一座城市。

童子瑋指出，若能把這樣的概念帶入太平國小，或許能讓這裡從「看風景的書店」成為「認識基隆的起點」，市府將於明年初重新招標，因此現在每一個想法都可能影響太平國小的未來，不論是打造旅宿、展演空間，或是其他尚未被提出的發展模式，都歡迎市民共同提供意見，為這座坐擁山海景致的老校舍尋找最適合的下一段故事。