青鳥為1.25兆又起飛了 他嗆賴：到立院讓大家看看「備戰決心」

總統賴清德日前提出未來8年投入1.25兆預算的國防特別條例，立法院程序委員會今（2）日上演表決大戰，最終藍白皆以10票贏過綠營9票，相關採購特別條例被暫緩列案，現場綠委紛紛舉牌表示不滿。對此，國民黨北市議員楊植斗表示，若賴想要展現備戰的決心、並有心想解決朝野衝突，應向立委們說明預算、接受詢答，若選擇躺平不溝通，「起心動念想吃1.25兆的無菜單料理，天底下有這麼好的事？」

楊植斗今日在臉書發文並指「看不到賴清德備戰的決心」。立法院程序委員會暫緩1.25兆特別國防預算列案，國民黨立院黨團書記長羅智強認為「總統應到立法院進行國情報告、接受國會詢答」，黨團總召傅崐萁亦承諾「會以最高的禮遇來迎接賴總統。」果不其然，國防預算被暫緩討論，綠委吳思瑤、范雲搶先開罵，一堆青鳥也出來跳腳。

楊植斗指出，民進黨想伸手要錢，編列預算讓軍民備戰，「照理來說，賴清德這位三軍統帥應當也要展現備戰的決心，向立法院的委員們說明預算」，雖然憲法並沒有總統與立委詢答的相關規定，但若賴有心要解決朝野衝突，成為史上第一位到立院即問即答的總統，絕對值得人民的掌聲。

最後，楊植斗也酸，如果賴選擇躺平不溝通，「躲在總統府自嗨大啖日本壽司也就罷了，居然起心動念想吃1.25兆的無菜單料理，天底下有這麼好的事？」楊也於留言處補充，「總統要求大家買武器備戰，很好，去立法院詢答也是備戰，讓大家看看你的決心吧」。

