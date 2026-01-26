青鳥為101登頂改口大讚網飛 網紅狠酸：蠢鳥抵制從沒成功過

美國攀岩家霍諾德25日成功挑戰徒手攀登台北101，引發國際關注，青鳥也在網路上大讚主辦單位網飛（Netflix）「讓世界看見台灣」。對此，網紅「我是小生」指出，2022年台派網友曾因疫苗事件痛批網飛是「藍白中共同路Netflix」遭抵制，他嘲諷青鳥，「蠢鳥的抵制從來沒有成功過，拜託不要再玩了」。

霍諾德成功挑戰徒手攀登台北101。（圖／Netflix提供）

我是小生在Threads上發文嘲諷，「2022年那個Netflix是壞Netflix、藍白中共同路Netflix，我們抵制它；2026年才原來大家都有偷偷訂閱Netflix，因為Netflix讓世界看見台灣，是好Netflix、藍白氣噗噗，只要願意悔改，我們青鳥永遠都會給你們機會」。

網飛2022年因這張社群圖遭到台派網友抵制。（圖／我是小生Threads）

網飛在2022年新冠疫情期間，為宣傳韓劇《還有明天》，拿該劇片段加上「買不到快篩試劑」的字樣，遭台派網友出征，放話要退訂。

我是小生在貼文下留言開酸青鳥，「再說一次，蠢鳥的抵制從來沒有成功過，拜託不要再玩了」貼文引發網友熱議，「笑死，都差點忘記青鳥當初喊說要抵制網飛了」、「青鳥哪次不是身體最誠實了，看看那個普發一萬」、「智障鶄們又選擇性失憶了」。

