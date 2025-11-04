青鳥男神捲國人命案 官方遭疑冷處理

馬籍知名歌手黃明志（前）捲國人命案，遭馬國通緝。（本報資料照片）

我國籍網紅在馬來西亞猝死，馬籍知名歌手黃明志涉案，案發迄今近2周，我駐外單位異常淡定。據了解，昨涉外官員曾擬定我方聲明立場的回應稿，但官方未公開發布。由於黃在演藝圈被視為「青鳥男神」，如今涉毒捲命案，我國官方冷處理，不免讓人有政治聯想。

據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。

廣告 廣告

2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南念書，返回宿舍途中遭我國籍男子梁育誌強擄性侵殺害，棄屍高雄山區。被害人生前曾在馬國分享留學經驗，稱台灣治安好，鼓勵學弟妹來台念書，豈料竟被隨機擄殺，不僅諷刺，也讓大馬國內群情激憤，我方相關單位向馬來西亞致歉。

同樣是國人在海外遇害，雖然謝侑芯死亡案仍在調查，我方無法介入，只能尊重馬國警方的調查，但對於國人赴海外工作客死異鄉，且新聞延燒多日，外交部卻沒表達我方對被害家屬的急難救助立場，顯得不尋常。

東南亞與台灣一樣毒品氾濫，尤其是化工類的新興毒品、娛樂用藥愈來愈猖獗。其中馬來西亞流行施用搖頭丸、一粒眠，多次被我方查獲走私毒品，基於政府保護國人立場，理應比照柬埔寨求職詐騙案一樣，對國人發出警示，若非網紅猝死，還扯上知名藝人，很多人可能都還不清楚馬國的旅遊風險。

長期以來，不少飯局傳播仲介會牽線找網紅小模出國伴遊，早已不是祕密，其中不乏指定要能嗑藥助興的服務。謝侑芯之死，不論是否與毒品有關，都凸顯這類出國工作的風險，黃明志反共親綠的立場鮮明，但此事關乎國人海外旅遊安全，外交部不能漠視。