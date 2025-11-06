青鳥竟嗆藍白「民進黨發的1萬」好意思領？雙標嘴臉現形

綠營、青鳥曾反對普發1萬措施，實際拒領表態率卻奇低。高雄林小姐對此直酸：好喜歡中華民國國幣。（示意圖／資料照）

藍白共推的普發現金1萬元措施5日起開放登記，起初綠營曾大力反對，指責違憲、窮台、政策買票等，如今卻紛紛發文收割稱是「民進黨政績」。普發1萬實際的拒領表態率奇低，連曾堅持反對普發的青鳥都轉變態度，還有人嗆「民進黨發的一萬，藍白好意思領喔？不要臉！」引全網側目。

刺綠酸水粉專質疑，青鳥不是說不要領要還給政府嗎？《Yahoo奇摩》舉行的網路投票，超過5萬名網友參與，結果只有0.5％的網友表態「不會領」！

還有經濟研究生青鳥在Threads發文嗆聲：「民進黨發的一萬，藍白好意思領喔？有夠不要臉！」還稱超徵稅收是因為景氣太好，根本跟個人稅收無關。2.5萬追蹤的粉專「迷津黨中央黨部」對此指出，市場景氣好跟國家超徵是兩件事，如果要併在一起看，政府理應是調降稅率，而非超徵。

還有曾在大罷免時高調挺罷的「青鳥女神」徐閉，上半年她曾發文連嗆「普發1萬會讓政府、公立醫院無法順利運作」、「國難本人們還敢喊普發1萬？」結果徐閉近日突在Threads發文表示「Yes，我第一天登記！」

4.6萬追蹤的粉專「高雄林小姐」對此類雙標亂象直酸：身體始終是誠實的，最近「娛樂新聞」好多，笑到噴飯！隨後發現徐閉刪文，該發文稱「普發1萬我還沒領到，早就捐出去了」，但早前的發文已被脆友截圖打臉。高雄林小姐直呼：發現不對刪除，但已來不及了。

網友表示「偷偷去領1萬元的青鳥，人民看不起喔」、「嘴說不領，但內心深處卻要領，這不是人格分裂嗎」、「說不領的都跑第一去領」、「合法的飯，不要嗎」、「幾個月前：我不要普發1萬，我要補貼台電」、「不是說領了那1萬，國家財政會崩潰嗎」、「嘴硬說是民進黨發的，才能領得心安理得？」

