青鳥粉專大翻車！ 批白議員坐高市早苗位子「無禮」遭狠打臉

民眾黨近日由黨主席率領青年團赴日參訪，以副團長隨行的民眾黨台北市議員陳宥丞在臉書發文時，其中一張因為坐在自民黨總裁辦公桌上的照片引發熱議。青鳥粉專更是痛批，「真是無禮到極點」。不過陳宥丞馬上回擊，「是自民黨幹部請我坐下來拍照的」，並放上多張過往其他人參訪自民黨拍同樣照片來打臉。

陳宥丞發出坐在自民黨總裁位子遭青鳥砲轟。（圖／陳宥丞臉書）

陳宥丞26日臉書發文表示，這是他第二次到東京拜訪擁有70年歷史的自民黨，並提及前次到訪時曾與前首相麻生太郎進行閉門會談，這次則以副團長身份進入日本首相兼自民黨總裁高市早苗的辦公室參觀。他同時發布與麻生太郎的合影，以及坐在自民黨總裁辦公桌前的照片。

廣告 廣告

陳宥丞照片引來不少青鳥留言謾罵，青鳥粉專「黑暗流浪者」也發文開轟，「真是無禮到極點，他以為自己是去台南參觀司法博物館喔？」。面對質疑聲浪，陳宥丞親自回擊，「有沒有判斷能力？知不知道是獨立思考？你有來過自民黨參訪？自民黨幹部請我坐下來拍照的！台灣就是有你們才會只有青鳥沒有思考！」

陳宥丞28日再次發文說明，「自民黨總裁室邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓受邀坐下拍照，為參訪留作紀念。簡單的說，只要去過自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情。」

陳宥丞強調，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白都有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態。

陳宥丞更透露，新聞露出後日方友人和他表示感到詫異，訝異台灣的黨媒生態如此低劣。都什麼年代了，竟然還有總裁的位置一般人民不能坐的迂腐思維，這才是真正的可悲。

延伸閱讀

丈夫遊中東竟遭武裝警帶走！妻視訊曝：人在杜拜警察局

高市稱「台灣有事」論是誠實答問 陸外交部回應了

習近平與川普說了什麼？外交部火力全開回應