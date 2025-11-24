（圖／本報系資料照）

從上到下，當前的綠營皆懷抱著一種極為「彆扭」的心態，既不甘心接受大罷免大失敗事實，卻又不敢全面開幹，逆主流民意而為。進退失據之下，只好上位者屢屢胡言，下位者青鳥在網路上怪腔怪調、玩爛哏、恣意抹黑，搞得烏煙瘴氣。

反映在民進黨的網路基層，也就是所謂的青鳥身上，他們的心態更是無比「彆扭」。對於藍營高人氣首長，如蔣萬安、盧秀燕等人，他們百般挑剔甚至惡意醜化。日前青鳥就拿盧秀燕參加活動打光死白的影片、照片做文章，希望能鬥臭盧秀燕，然而事實證明，此等爛哏最終還是只能小圈子內自high，成不了氣候。

廣告 廣告

醜化抹黑藍白時，青鳥可謂人人一條龍，但談到「下一屆」，人人頓時變回一條蟲，許多人開始發表奇怪言論，如：像陳時中這樣好的人才，選台北也沒有贏，好的人才不值得被推出來給台北人糟蹋！台北人自私自利，整天甘被中國洗腦，反正出事了怪中央，讓中央幫忙解決就好。做事民進黨，投票國民黨。就讓王世堅去選就好了，他很會炒話題，選不上還是受政治重傷，我們也不心疼。（註：因王世堅常唱青鳥反調，青鳥雖不至於把他當背骨仔，但明顯不喜歡他。）

以上試舉三句青鳥言論，供各位讀者感受一下其中之荒謬。在他們眼中，已被主流民意否定的民進黨中央施政卻是完美無缺的，甚至還會替國民黨主政的地方政府擦屁股解決問題，毫無黨派之見。

這類的言論在網路絕非孤例，老實說也其情可憫。大罷免選前在街頭氣勢如虹，選後竟破蛋不可得，造成了青鳥極大的精神失調，但偏偏又不甘心對手繼續勝下去，所以只好一邊咒罵蔣萬安、盧秀燕等現任者，但談到下屆選舉時，又擺出一種「我不跟你認真玩」、「我沒認真投入喔，結果若我沒勝你不能說我不行」的幼稚態度—擺明要認輸嗎？

青鳥瞧不起台北人、瞧不起蔣萬安、瞧不起盧秀燕、瞧不起台中人，嘴上說不稀罕贏下這些縣市，但內心深入卻還是想勝。問題來了，一個不肯正視對手優點，拒絕承認對手實力與魅力，甚至一直醜化市民的政黨，2026焉能有突圍機會？

說來也真是讓人唏噓，2020年反送中與疫情初期無限風光，講話萬眾簇擁，無限風光的民進黨到哪裡去了？搞到現在無比狼狽，且毫無止血之勢，作為旁人，也只能為他們感到遺憾而已。（作者為網路媒體工作者）