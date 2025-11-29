青鳥諷香港大火「無限城」？ 李勝峰批：民進黨教育走歪

香港大埔宏福苑社區發生嚴重火災，截至28日下午15時通報，已累積至少128人死亡、79人受傷，以及約200人失聯。然而有疑似台灣網友在社群平台Threads上發文嘲諷「無限城？」、「你們也有101煙火？」引發香港網友強烈不滿，新黨副主席李勝峰對此也公開發表看法。

李勝峰。(圖/截自中視庶民大頭家)

28日中視節目「庶民大頭家」的主持人哈遠儀提到，台灣網友發文嘲諷香港宏福苑大火像是《鬼滅之刃》無限城，綠營側翼粉專反控是大陸的網軍假冒台灣人搞分化。不過該名網友卻被起底，過去的發言紀錄滿滿都是支持大罷免。

對此，李勝峰指出，民進黨今天面對的最大困境，就是一群被其教育走歪的支持者，要回頭很困難。他表示，有不少民進黨的有識人士已經了解，整個世界局勢正在大轉變，中、美大和解的架構下，台灣何去何從，「他們內心也極為焦慮，可是不曉得怎麼對支持者講。」

香港宏福苑大火。(圖/美聯社)

李勝峰批評，民進黨的支持者長期以來被教育「台獨必成，這是偉大的使命」，並且要恨大陸，把台獨不能成功的原因，歸咎於大陸和在野黨的阻礙。他認為，幾十年下來，已經變成內心價值的一部分，所以變成了只有立場、沒有是非，統合起來就是今天青鳥的縮影。

李勝峰進一步說，在三分天下的情況下，更是加重了這個問題，因為民進黨只要鞏固30%左右，就有機會搏得大選的勝利。他表示，這樣的情境就養了一群很奇奇怪怪的人，形成了一群人對社會及整個世界潮流的認知、完全沒有辦法面對真實，只能去面對民進黨所講的這些話，「問題是這些話不靈了」。

(圖/中天新聞)

李勝峰希望大家思考台灣的問題，不如真的解放思想、實事求是。他批評今天這些問題之所以引出來，都是因為軍購，「為什麼我們不考慮零軍購、零軍備？」他認為，如此大陸對台灣就沒有用武的理由，「誰認為台灣重要，那誰來保護台灣，看誰會來」，並且逼著台灣去思考應該怎麼走，對台灣才是有利的，但這些話，沒有多少政治人物敢拿出來挑戰自己、挑戰社會。

