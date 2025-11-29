青鳥諷香港大火「無限城」？李勝峰揭綠最大困境：回頭太難

香港宏福苑惡火釀嚴重死傷，疑似有台灣網友竟發文諷「無限城？」、「你們也有101煙火？」。（圖／美聯社）

香港大埔「宏福苑」近日發生嚴重大火，截至昨（28）日下午3點通報，已累積至少128人死亡、79人受傷，以及約200人失聯。沒想到，有網友在《Threads》上嘲諷「無限城？」、「你們也有101煙火？」引發香港網友不滿。對此，新黨副主席李勝峰也發聲了。

主持人哈遠儀在昨（28）日播出的政論節目《庶民大頭家》提到，台灣網友發文嘲諷香港宏福苑大火像是《鬼滅之刃》無限城，不過綠營側翼粉專反控是中國大陸的網軍假冒台灣人搞分化，然而該名網友卻被起底，過去的發言紀錄滿滿的都是支持大罷免。

廣告 廣告

針對此一風波，李勝峰指出，民進黨今天面對的最大的困境，就是一群被他教育走歪的支持者，要回頭很困難，有不少民進黨的有識人士已經了解，整個世界局勢正在大轉變，中美大和解的架構下，台灣何去何從？「他們內心也極為焦慮，可是不曉得怎麼對支持者講。」

李勝峰砲轟，民進黨的支持者長期以來被教育「台獨必成，這是偉大的使命」，並且要恨中國大陸，把台獨不能成功的原因，歸咎於中國大陸和在野黨的阻礙，幾十年下來，已經變成內心價值的一部分，所以變成了只有立場、沒有是非，統合起來就是今天青鳥的縮影。

前立委李勝峰感嘆民進黨的支持者被教育到走歪。（圖／翻攝庶民大頭家YouTube）

李勝峰進一步指出，在三分天下的情況下，更是加重了這個問題，因為民進黨只要鞏固百分之30幾，就有機會博得大選的勝利，所以這樣的情境就養了一群很奇奇怪怪的人，形成了一群對社會以及整個世界潮流的認知，完全沒有辦法面對真實，只能去面對民進黨所講的這些話，「問題是這些話不靈了」。

李勝峰更希望大家思考台灣的問題，不如真的解放思想、實事求是，他痛批今天這些問題之所以引出來，都是因為軍購，「為什麼我們不考慮零軍購、零軍備？」如此大陸對台灣就沒有用武的理由，「誰認為台灣重要，那誰來保護台灣嘛，看誰會來」，並且逼著台灣去思考應該怎麼走，對台灣才是有利的，但這些話，沒有多少政治人物敢拿出來挑戰自己、挑戰社會。

【看原文連結】