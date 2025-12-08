青鳥護航賴瑞隆兒！醫嗆：敢不敢做這事？

▲表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 表態角逐2026高雄市長初選提名的民進黨立委賴瑞隆，日前卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學；距霸凌事件發生近兩個月後，賴瑞隆昨（7）日二度召開記者會，淚崩向女童及其父母致歉，並承諾將幫兒子辦理轉學，綠營支持者也紛紛出面護航，痛批「藍白兩黨為何要欺負一個八歲小孩？」，甚至有青鳥表示，賴兒當眾脫褲子是為了交朋友；對此，名醫蘇一峰今（8）日痛批，「敢不敢指名道姓讓校方啟動調查？」。

賴瑞隆兒子被爆在廁所堵門女同學長達12分鐘，甚至有「出來就打死你」等恐嚇性言語，而校方證實，還有另2名同學也受害，而賴瑞隆的妻子也被指控態度不善；對此，賴瑞隆7日召開記者會淚崩致歉。

然而網路上竟流傳另一版本指出，賴瑞隆兒子長期被霸凌，會當眾脫褲子給全班看是為了交朋友，因為被打才忍無可忍還手。該說法立刻被打臉，發貼文的網友也刪文道歉，且被賴瑞隆兒子霸凌的女童也有正式報案，為不實傳聞。

對此，蘇一峰今日在臉書發文痛批，「青鳥現在又用做夢文洗腦大家」，編故事說賴瑞隆兒子是為了交朋友才當眾脫褲，並非刻意性騷，且是因為被打才反擊，並非故意霸凌，「也只有青鳥能想得出來的劇情，然後造謠一條龍，有人做夢大家夢遊」。

蘇一峰嗆，「敢不敢指名道姓讓校方啟動調查？」；貼文一出，網友們也紛紛留言表示，「那就每天上學都脫褲子，交朋友嘛，小霸王一定要說到做到喲！」、「好在邱議瑩沒小孩」、「交什麼朋友需要脫褲子啊？」、「在洗一下地，校園惡霸就變愛護同學的好學生了！」。

