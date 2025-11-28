青鳥連署公投 明年進入大罷免延長賽

立法院日前通過公投綁大選的《公民投票法》第23條修正草案。（本報資料照片）

近期社群平台「Threads」出現許多訊息，教導如何申辦自然人憑證，用以連署反制藍白修法的複決公投，包括廢止《憲訴法》大法官評議人數限制及《選罷法》提案連署需附身分證等，不少青鳥紛紛曬出自然人憑證喊出「連署救台灣」，加上日前藍白已修法「公投綁大選」，若綠營反藍白修法公投連署成功，明年恐將成為大罷免延長賽。

民團「人民作主志工團」今年2月提出4項反制藍白的公投，大罷免期間，該志工團也與台中罷免藍委團體聯手，向市民宣講罷免行動。而就在藍白修法「公投綁大選」後，民進黨立院黨團頻頻表達可透過公民投票，向立院在野黨施壓，網路上宣傳公投案的圖卡也如雨後春筍般冒出，不少綠營支持者曬出自然人憑證並喊出「連署救台灣」。

廣告 廣告

人民作主志工團所提廢止《憲訴法》的公投連署案，須於明年1月底前收集29萬份連署書，其餘有關廢止《選罷法》的3個公投連署期限則至明年3月底。志工團副團長表示，在社群平台宣傳可用自然人憑證連署後，上周已出現效果，廢止《憲訴法》連署數已破萬，「速度蠻快的」。

由於民進黨團也喊出公投反制藍白，是否爭取合作，甚至力拚2026年底九合一大選綁公投？副團長直言，今年初發起公投時並未考慮那麼多，因當初還無法大選綁公投，但藍白修法後，樂觀其成，當然不排斥與民進黨合作，也歡迎國民黨支持，畢竟這是全民的問題。

副團長直言，民團本身量能有限，需準備非常多工作，近期陸續有一些自發團體協助，不敢說是原來的罷免團體，因很多罷團在大罷免結束後就解散了，但這群年輕人加入協助宣傳後，公投連署效果不錯。

民進黨團幹事長鍾佳濱強調，公民力量可以制衡國會，讓暴衝的國會藍白多數回歸應有的憲政體制、民主政體，這是值得肯定的公民行動。

《公投法》規定，主管機關收到連署人名冊後，應函請戶政機關於60日內完成查對，連署人名冊經查對後，主管機關應於10日內為公民投票案成立之公告；連署人數不合規定者，主管機關應通知提案人之領銜人於30日內補提。換言之，估算期程，民團4大公投案連署加上補件時間，一旦成案，相當有機會與明年九合一選舉合併投票。