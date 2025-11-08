青鳥酸傅崐萁可當「萬年總召」 賴苡任反嗆：柯建銘掌權23年

立法院國民黨團7日召開黨團大會，38位藍委提案通過修正黨團組織內規，將總召「連選得連任一次」的規定刪除，現任黨團總召傅崐萁可再繼續爭取連任。遭青鳥開酸是「萬年總召」。對此，國民黨前副發言人賴苡任8日反嗆，民進黨團總召柯建銘從2002年開始掌權至今已23年。

根據國民黨團內規，黨團總召1年選1次、連選得連任1次，最多擔任2年共4個會期，俗稱「2年條款」。傅崐萁自立法院第11屆第1會期起擔任國民黨團總召，按舊制將於明年1月31日卸任，黨團內規解除後，傅崐萁未來可連選連任多次。

對此，臉書粉專《孟買春秋》轉發貼文狠酸「效法習大大」，許多青鳥和綠媒也批評傅崐萁要當「萬年總召」，甚至指稱學習對岸獨裁。綠營藉此趁機炒作，不過，國民黨團說明，修改內規是比照民進黨團及民眾黨團現行總召任期的規定。

賴苡任8日在臉書發文表示，看到一群青鳥綠媒及政論節目狂酸傅崐萁要當萬年總召，甚至說學對岸獨裁時，「我笑到歪腰」。他以柯建銘為例指出,柯建銘從2002年第5屆立法院開始擔任民進黨黨團總召到2025年，一共掌權23年。

民進黨團總召柯建銘被指在立院黨團掌權23年。（柯建銘臉書提供）

賴苡任更細數各國領導人掌權時間，列寧掌權7年、希特勒掌權12年、中共總書記習近平目前12年、拿破崙掌權16年、鄧小平掌權19年、墨索里尼約21年、俄羅斯總統普丁目前掌權25年。他直言，柯建銘掌權23年，「老柯再撐一下，有機會」超越普丁，甚至連雍正皇帝在位也才13年，柯建銘比雍正掌權時間還久。

賴苡任最後諷刺，民進黨最近流行七傷拳，「傷敵50，自損500」。值得注意的是，傅崐萁辦公室近日還曾表示，傅崐萁沒有想過修改黨團內規中有關黨團總召僅得「連選得連任一次」規定，但私下卻由「挺傅」立委串聯修內規，並在7日突襲提案修正通過。

國民黨前副發言人賴苡任。（中天新聞）

