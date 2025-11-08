青鳥酸傅崐萁成萬年總召 他：別忘柯建銘
[NOWnews今日新聞] 國民黨立院黨團7日開黨團大會修改內規，刪除黨團總召只能連任一次的規定，此舉讓原本預定明年一月底要卸任的黨團總召傅崐萁，任期可望再延長，只要黨內無挑戰者，他的任期將不再受限。民進黨立院黨團總召柯建銘助理周軒酸傅崐萁要變萬年總召，國民黨前副發言人賴苡任酸，柯建銘已經掌權23年。
賴苡任指出，柯建銘自2002年第五屆立法院起，至2025年一直擔任民進黨團總召，掌權長達23年，遠超過歷史上多位知名政治人物的執政年限，例如列寧掌權7年、希特勒12年、習近平至今12年、拿破崙16年、鄧小平19年、墨索里尼約21年、雍正皇帝僅13年，而柯建銘則長達23年。
賴苡任認為，若柯建銘再繼續任期，將有機會超越現任俄羅斯總統蒲亭的25年掌權紀錄。賴苡任酸，民進黨批評對手很愛用七傷拳，呈現「傷敵50、自損500」的情況。
