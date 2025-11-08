青鳥酸傅崐萁「萬年總召」 賴苡任神打臉：柯建銘掌權23年

國民黨立院黨團總召傅崐萁可爭取連任，被青鳥酸是「萬年總召」。（圖／本報資料照片）

國民黨立院黨團昨（7）日召開黨團大會，解除總召任期為1年、連選得連任1次的規定，現任總召傅崐萁將可爭取連任。消息曝光後，遭到許多青鳥酸是「萬年總召」，甚至是仿效大陸國家領導人習近平，這讓國民黨前副發言人賴苡任笑了，並舉「柯建銘掌權23年」打臉。

據國民黨團內規，黨團總召1年選1次、連選得連任1次，最多擔任2年，俗稱「2年條款」。傅崐萁自立法院第11屆第1會期起擔任國民黨團總召，按舊制將於明年1月31日卸任，但國民黨團解除內規後，傅崐萁未來可連選連任多次。

消息曝光後，引發討論與爭議，臉書粉專《孟買春秋》也轉發貼文，狠酸「效法習大大」。對此，賴苡任今（8）日在臉書發文，坦言看到一群青鳥綠媒及政論節目狂酸傅崐萁要當萬年總召，甚至說學對岸獨裁時，他笑到歪腰。

賴苡任以柯建銘為例，從2002年第5屆立法院開始，當民進黨黨團總召到2025年，一共掌權23年。而對照其他國家，列寧掌權7年、希特勒掌權12年、習近平目前12年、拿破崙掌權16年、鄧小平掌權19年、墨索里尼約21年。

賴苡任指出，普丁目前掌權25年，柯建銘掌權23年，「老柯再撐一下，有機會」，而歷史上的雍正皇帝在位也才13年，直言柯建銘比雍正掌權時間還久。最後還附註，民進黨最近流行七傷拳，「傷敵50，自損500」。

