青鳥鋪天蓋地吹捧鄭麗君！他驚：綠台北市長「造神SOP」重啟

台美關稅降至15％且不疊加，行政院副院長鄭麗君完成任務率團返台，行政院長卓榮泰更親赴機場迎接，鄭麗君代表民進黨參選台北市長的呼聲再起。對此，國民黨前發言人鄧凱勛表示，看到民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地在吹捧鄭麗君，這不就是當年陳時中的翻版。

台美關稅降至15％且不疊加，行政院副院長鄭麗君完成任務率團返台。

鄧凱勛今天（20日）在臉書發文表示，最近打開社群媒體，看到民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地在吹捧鄭麗君，說她對美談判多麼強硬、多麼「難纏」，彷彿把她塑造成了守護台灣利益的鋼鐵女俠。看著這些熟悉的溢美之詞，自己不禁有種強烈的既視感，是不是在哪裡看過？這不就是當年陳時中的翻版！

鄧凱勛指出，回想當年，民進黨是怎麼操作陳時中的？把防疫指揮中心當成造神祭壇，每天下午兩點準時開壇。當時的陳時中被捧成「防疫英雄」、「鋼鐵部長」，彷彿只要順時中，病毒就不敢來。這一連串的操作，目的只有一個，就是要讓陳時中挾著高人氣參選台北市長。

看到民進黨側翼與青鳥們鋪天蓋地在吹捧鄭麗君，這不就是當年陳時中的翻版。

當神壇的光環退去，大家看到疫苗採購合約封存三十年、高端疫苗的種種疑雲、「3+11」的決策黑箱。最後也證明所謂的「防疫紅利」，不過是為了選舉鋪路的政治粉紅泡泡，吹得越高，就會摔得越重。

鄧凱勛直言，現在這套「造神 SOP」似乎又轉到了鄭麗君身上。民進黨開始瘋狂吹捧鄭麗君在對美談判中的表現，形容她如何「難纏」、如何據理力爭。但如果冷靜檢視就會知道，在這些華麗的形容詞背後，台灣的護國神山台積電，正面臨什麼處境。

鄧凱勛譏諷，所謂的「談判成功」，不就是讓台積電加速赴美設廠，眼睜睜看著攸關我們國安的「矽盾」，被一層層剝離、送往海外，如果把護國產業、國家安全拱手讓人也能被吹捧成談判功績，民進黨喜歡把喪事喜辦的程度，令人咋舌！鄧凱勛最後感嘆，如果把造神當成選舉的起手式，無異是把選民當傻瓜，最後的結果，恐怕只會像當年的陳時中一樣，被看破手腳，遭到民意的唾棄。

