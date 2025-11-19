青龍獎不斷更新／Jisoo前任獲獎！安普賢奪最佳男新人：要感謝的太多了

記者王培驊／綜合報導

第46屆青龍電影獎。（圖／翻攝自KBS）

年度韓影盛事「第46屆青龍電影獎」於今（19）日晚間在首爾汝矣島 KBS Hall 登場，今年看點多到爆棚，現場堪稱「神仙級同台」。《三立新聞網》也幫統整了所有得獎名單，帶您一次看。

2025青龍獎得獎名單：

最佳作品獎

《徵人啟弒》、《醜得要命》、《我和我的殭屍女兒》、《聖母殺手》、《哈爾濱》

最佳導演獎

閔奎東《聖母殺手》、朴贊郁《徵人啟弒》、延尙昊《醜得要命》、禹民鎬《哈爾濱》、畢鑑盛《我和我的殭屍女兒》

新人導演獎

金敏荷《單細胞女孩與校園怪談》、金秀珍《噪音殺機》、金慧英《沒關係，我沒事！》、朴俊浩《大都會愛的迫降 3670》、張秉基《夏天過去後》

最佳男主角獎

朴正民《醜得要命》、薛景求《非普通家族》、李炳憲《徵人啟弒》、曹政奭《我和我的殭屍女兒》、玄彬《哈爾濱》

最佳女主角獎

孫藝真《徵人啟弒》、宋慧喬《祭司2：闇黑修女》、李在仁《異能5：死了一個超人以後》、李慧英《聖母殺手》、林潤娥《凌晨兩點的惡魔》

最佳男配角獎

權海驍《醜得要命》、金聖喆《聖母殺手》、朴正民《哈爾濱》、尹敬浩《我和我的殭屍女兒》、李星民《徵人啟弒》

最佳女配角獎

朴智賢《窺鏡》、申鉉彬《醜得要命》、廉惠蘭《徵人啟弒》、李姃垠《我和我的殭屍女兒》、全余贇《祭司2：闇黑修女》

最佳男新人獎

★安普賢《凌晨兩點的惡魔》

安普賢奪第46屆青龍電影獎最佳男新人獎。（圖／翻攝自naver）

最佳女新人獎

★金度延《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》

攝影燈光獎

《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

劇本獎

《終極對弈》、`《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《異能5：死了一個超人以後》

音樂獎

《徵人啟弒》、《戰，亂》、《我和我的殭屍女兒》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

美術獎

《終極對弈》、《徵人啟弒》、《醜得要命》、《戰，亂》、《哈爾濱》

剪輯獎

《終極對弈》、《徵人啟弒》、《醜得要命》、《哈爾濱》、《異能5：死了一個超人以後》

技術獎

《噪音殺機》（音效）、《徵人啟弒》（服裝）、《醜得要命》（化妝）、《全知讀者視角》（視覺特效）、《聖母殺手》（武術）

