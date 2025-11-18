青龍獎今晚揭曉！孫藝真超旺夫 「兩個老公」玄彬、李炳憲都入圍竟強碰舊愛宋慧喬
第46屆韓國青龍獎今（19日）晚揭曉，孫藝真本屆以結婚生子後的銀幕復出作《徵人啟弒》問鼎影后，而「幫夫運」很旺的她，戲裡戲外的老公李炳憲及玄彬，也都入圍本屆最佳男主角，只是他倆的前女友「喬妹」宋慧喬，也以《黑祭司2：闇黑修女》角逐影后，讓頒獎典禮還沒登場，已花絮不斷，火藥味十足。
第46屆韓國青龍獎今晚7點半將在首爾汝矣島KBS Hall登場，韓志旼、李帝勳繼去年一同主持後，今年也將攜手扛起主持重任，而今年的入圍名單星光熠熠，國際名導朴贊郁執導的新片《徵人啟弒》問鼎12項最為風光，另一位韓國名導延尚昊執導的《醜得要命》則入圍10項大獎。
此外，玄彬主演的《哈爾濱》入圍8項、曹政奭演出的《我和我的殭屍女兒》及動作片《異能5：死了一個超人以後》也分別獲得6項提名。
只是令人矚目的是，除了孫藝真將與玄彬一同以夫妻之姿出席青龍頒獎盛會，曾與玄彬交往3年的宋慧喬也問鼎影后，另外宋慧喬出道初期，首度公開認愛的前男友李炳憲，今年也以《徵人啟弒》入圍影帝，愛情蜘蛛網多年後在青龍獎再次牽起，勢必成為典禮外的吸睛花絮。
第46屆青龍獎完整入圍名單
最佳影片
《徵人啟弒》
《醜得要命》
《我和我的殭屍女兒》
《聖母殺手》
《哈爾濱》
導演獎
閔奎東《聖母殺手》
朴贊郁《徵人啟弒》
延尙昊《醜得要命》
禹民鎬《哈爾濱》
畢鑑盛《我和我的殭屍女兒》
新人導演獎
金敏荷《單細胞女孩與校園怪談》
金秀珍《噪音殺機》
金慧英《沒關係，我沒事！》
朴俊浩《3670》
張秉基《夏天過去後》
最佳男主角
朴正民《醜得要命》
薛景求《非普通家族》
李炳憲《徵人啟弒》
曹政奭《我和我的殭屍女兒》
玄彬《哈爾濱》
最佳女主角
孫藝真《徵人啟弒》
宋慧喬《黑祭司2：闇黑修女》
李在仁《異能5：死了一個超人以後》
李慧英《聖母殺手》
林潤娥《凌晨兩點的惡魔》
最佳男配角
權海驍《醜得要命》
金聖喆《聖母殺手》
朴正民《哈爾濱》
尹敬浩《我和我的殭屍女兒》
李星民《徵人啟弒》
最佳女配角
朴智賢《窺鏡》
申鉉彬《醜得要命》
廉惠蘭《徵人啟弒》
李姃垠《我和我的殭屍女兒》
全余贇《祭司2：闇黑修女》
最佳新人男演員
朴珍榮《異能5：死了一個超人以後》
安普賢《凌晨兩點的惡魔》
安孝燮《全知讀者視角》
鄭星一《戰，亂》
趙宥炫《3670》
最佳新人女演員
金度延《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》
金珉周《聽說》
盧允瑞《聽說》
李先彬《噪音殺機》
洪藝智《非普通家族》
攝影照明獎
《徵人啟弒》
《醜得要命》
《戰，亂》
《哈爾濱》
《異能5：死了一個超人以後》
劇本獎
《終極對弈》
《徵人啟弒》
《醜得要命》
《戰，亂》
《異能5：死了一個超人以後》
音樂獎
《徵人啟弒》
《戰，亂》
《我和我的殭屍女兒》
《哈爾濱》
《異能5：死了一個超人以後》
美術獎
《終極對弈》
《徵人啟弒》
《醜得要命》
《戰，亂》
《哈爾濱》
剪輯獎
《終極對弈》
《徵人啟弒》
《醜得要命》
《哈爾濱》
《異能5：死了一個超人以後》
技術獎
《噪音殺機》（音效）
《徵人啟弒》（服裝）
《醜得要命》（化妝）
《全知讀者視角》（視覺特效）
《聖母殺手》（武術）
