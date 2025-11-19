青龍獎完整名單／新科影后孫藝真不只旺夫！ 《徵人啟弒》連奪6獎成大贏家

今晚的青龍獎得主齊聚一堂拍下大合照。翻攝體育朝鮮

第46屆韓國青龍獎今（19日）晚開獎，孫藝真闊別17年再度以新作《徵人啟弒》獲封青龍影后，該片更一舉拿下最佳影片、最佳導演、最佳男配角，以及音樂獎、技術獎共6項大獎肯定，即便導演朴贊郁人正在美國宣傳電影，但該片仍收穫滿滿，成為今晚青龍獎的大贏家，最為風光。

由於朴贊郁導演目前正與李炳憲在美國宣傳電影，今晚領取最佳導演時，由新科男配角李星民代為上台領獎代讀得獎感言。

朴贊郁在信中表示，「我把20年前讀到原著時的夢想成真了。能把這部作品拍出來，我感到很自豪。這是一部簡單、帶點喜感卻又悲劇性的電影，謝謝大家看見它的價值。」讓該片演員拍手叫好。

第46屆青龍獎完整入圍名單

●最佳影片

得主：《徵人啟弒》

《醜得要命》

廣告 廣告

《我和我的殭屍女兒》

《聖母殺手》

《哈爾濱》

●導演獎

閔奎東《聖母殺手》

得主：朴贊郁《徵人啟弒》

延尙昊《醜得要命》

禹民鎬《哈爾濱》

畢鑑盛《我和我的殭屍女兒》

●新人導演獎

金敏荷《單細胞女孩與校園怪談》

金秀珍《噪音殺機》

得主：金慧英《沒關係，我沒事！》

朴俊浩《3670》

張秉基《夏天過去後》

●最佳男主角

朴正民《醜得要命》

薛景求《非普通家族》

李炳憲《徵人啟弒》

曹政奭《我和我的殭屍女兒》

得主：玄彬《哈爾濱》

●最佳女主角

得主：孫藝真《徵人啟弒》

宋慧喬《黑祭司2：闇黑修女》

李在仁《異能5：死了一個超人以後》

李慧英《聖母殺手》

林潤娥《凌晨兩點的惡魔》

●最佳男配角

權海驍《醜得要命》

金聖喆《聖母殺手》

朴正民《哈爾濱》

尹敬浩《我和我的殭屍女兒》

得主：李星民《徵人啟弒》

●最佳女配角

得主：朴智賢《窺鏡》

申鉉彬《醜得要命》

廉惠蘭《徵人啟弒》

李姃垠《我和我的殭屍女兒》

全余贇《祭司2：闇黑修女》

●最佳新人男演員

朴珍榮《異能5：死了一個超人以後》

得主：安普賢《凌晨兩點的惡魔》

安孝燮《全知讀者視角》

鄭星一《戰，亂》

趙宥炫《3670》

●最佳新人女演員

得主：金度延《阿米巴少女們與學校怪談：開校紀念日》

金珉周《聽說》

盧允瑞《聽說》

李先彬《噪音殺機》

洪藝智《非普通家族》

●攝影照明獎

《徵人啟弒》

《醜得要命》

《戰，亂》

得主：《哈爾濱》

《異能5：死了一個超人以後》

●劇本獎

得主：《終極對弈》

《徵人啟弒》

《醜得要命》

《戰，亂》

《異能5：死了一個超人以後》

●音樂獎

得主：《徵人啟弒》

《戰，亂》

《我和我的殭屍女兒》

《哈爾濱》

《異能5：死了一個超人以後》

●美術獎

《終極對弈》

《徵人啟弒》

《醜得要命》

得主：《戰，亂》

《哈爾濱》

●剪輯獎

《終極對弈》

《徵人啟弒》

《醜得要命》

《哈爾濱》

得主：《異能5：死了一個超人以後》

●技術獎

《噪音殺機》（音效）

得主：《徵人啟弒》（服裝）

《醜得要命》（化妝）

《全知讀者視角》（視覺特效）

《聖母殺手》（武術）

●短篇影片獎

得主：金昭妍《In Our Day》

●最賣票房獎

得主：《我和我的殭屍女兒》

●人氣獎

得主：潤娥、朴珍榮、玄彬、孫藝真



回到原文

更多鏡報報導

青龍獎／太閃了！超強夫妻開影史先例 玄彬、孫藝真獲封青龍影帝后

青龍獎／宋慧喬坐台下！孫藝真甜偎玄彬比YA放閃 激動喊：一輩子難忘

青龍獎／安普賢抱走男新人「謝潤娥讓我發光」 金度延得女新人當場噴淚