青龍獎最大贏家！玄彬、孫藝真放閃整場 愛兒「甜豆」本名首公開藏有深意
南韓影壇盛事《第46屆青龍電影獎》19日在首爾舉行，南韓巨星夫妻檔玄彬、孫藝真成為全場焦點。2人不僅是婚後首度同台，更分別憑電影《哈爾濱》、《徵人啟弒》抱回影帝、影后獎座，又一同拿下「最高人氣賞」，堪稱橫掃全場。此外，過去2人在公開場合只會提到3歲兒子的小名「甜豆」，但孫藝真在昨晚奪得影后的致詞時，第一次忘情喊出了老公與兒子的本名，粉絲們更從甜豆的名字中推敲出了夫妻倆連取名都在放閃的甜蜜含意。
今年青龍獎，玄彬和孫藝真小倆口先後現身紅毯，這是他們自2020年《愛的迫降》之後首度同台，且當年兩人連交往訊息都未公開，因此這是他們婚後第一次以夫妻身分同台在重大頒獎典禮亮相，讓現場影迷和紅毯主持人都興奮不已。而他們也不負眾望，在當晚攜手贏得網路投票的「最高人氣賞」。
此外，今年玄彬和孫藝真分別憑電影《哈爾濱》、《徵人啟弒》角逐本屆青龍影帝、影后殊榮。當玄彬以《哈爾濱》奪得從影生涯22年以來第一座影帝獎座時，立刻激動擁抱坐在鄰座的老婆長達20秒，上台致詞時也不忘高喊：「光是存在就足以給予我力量的，我的妻子藝珍還有我的兒子， 我真的非常愛你們！」而孫藝真也立刻在台下比出心形手勢向老公示愛。
而當孫藝真憑《徵人啟弒》奪下本屆青龍獎影后時，似乎是因為完全在意料之外，因此她一臉的不可置信，而玄彬則同樣大力給予愛妻擁抱。孫藝真在致詞時指出，自己第一次在青龍獎得獎是27歲，如今不僅已40多歲，而且是相隔7年再度登上大銀幕，因此感到既興奮又擔心。她指出：「如今結婚成為母親，想法也變得不一樣，希望能做一個好的大人，我還想把贏得這座獎盃的喜悅，分享給我最愛的兩個男人－－金泰坪（玄彬本名）和我的兒子金佑振！」
由於過去夫妻倆在公開場合提到寶貝兒子，總是以小名「甜豆」稱呼她，因此大家根本不知道甜豆的本名為何。事後就有網友分析，甜豆的本名「金佑振」（김우진），讀音等同於「金佑珍」，也就是「金泰坪護佑孫藝真」的意思，直呼「這也太甜了吧！」
