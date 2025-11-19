青龍獎紅毯／孫藝真短髮美翻！「辣露側胸」大面積美背全開全場暴動

記者林汝珊／台北報導

韓國2025第46屆青龍獎今（19）日晚間盛大舉行，星光紅毯眾星雲集，男神女神比美比帥，競爭激烈。以《徵人啟弒》入圍最佳女主角的孫藝真更是超辣亮相，一出場尖叫聲不斷。

孫藝真露側胸，相當性感。（圖／翻攝自YT＠KBS Entertain）

孫藝真今晚壓軸走上紅毯，頂著短髮俏麗亮相，狀態相當逆齡。一身帶有針織紋路的禮服，露出纖細手臂，下擺則以透膚紗裙展現輕盈感，大秀若隱若現的側胸線條與美背，性感與氣質並存，美到新高度。

而被問到與老公玄彬同時入圍，如果只能一個人得獎會選誰？孫藝真笑喊「我我我！」逗趣反應讓主持人全笑翻。

孫藝真展示美背。（圖／翻攝自YT＠KBS Entertain）

