青龍獎紅毯／潤娥火紅禮服超驚豔！入圍影后又當MC 喊：站在這裡就幸福

第46屆《青龍電影獎》19日晚間在首爾KBS Hall登場，主演《凌晨兩點的惡魔》的林潤娥以最佳女主角入圍者身分走上紅毯，她同時擔任典禮主持人，雙重角色讓她直言「真的很緊張」。潤娥以一襲大紅禮服亮相，仙氣感十足，被主持人打趣「看起來像是提前迎接聖誕節」。

潤娥在受訪時被問到：「主持MC與入圍影后，哪一個比較緊張？」她忍不住笑出聲，坦言兩件事都讓她壓力不小，「今天擔任MC很緊張，等待結果也很緊張。」她強調，自己並沒有預期得獎，「光是入圍就覺得非常榮幸，也覺得非常幸福。」

當天紅毯上，包括韓志旼、李帝勳等韓國影壇代表人物皆到場。今年典禮由韓志旼、李帝勳再度合體主持，與眾星一同見證韓國電影一年的成績。

