青龍獎紅毯／潤娥「亮紅禮服」不畏低溫 孫藝真大秀美背隔空開嗆玄彬

韓國青龍獎盛大舉行，眾星雲集紅毯閃耀光芒。在接近0度的低溫夜晚，影星依然華麗亮相，展現專業風範。女星潤娥身著艷麗紅色平口禮服，不畏寒冷吸引全場目光；主持人李帝勳和韓志旼展現親和力；曹政奭謙虛分享得獎機率；而壓軸登場的玄彬和孫藝真夫妻檔，則隔空互嗆爭奪獎項，成為本屆青龍獎最大亮點。此外，多位新生代演員和資深影星也悉數到場，為這場韓國電影盛事增添光彩。

潤娥不畏低溫穿上紅色平口禮服閃耀青龍獎紅毯。（圖／翻攝自limyoona__official IG）

第46屆青龍獎於19日晚間盛大登場，成為韓國影壇矚目焦點。在接近0度的寒冷夜晚，紅毯上星光熠熠，各路明星不畏低溫，盛裝出席這場年度電影盛事。女星潤娥以電影《凌晨兩點的惡魔》入圍最佳女主角，她身著艷麗紅色平口禮服走上紅毯，立刻吸引全場目光。憑藉女團出身的專業素養，潤娥在紅毯上展現多變拍照姿勢，展現非凡氣質。

入圍最佳新人獎的盧允瑞也光彩亮相，而以《徵人啟弒》入圍最佳女配角的廉惠蘭同樣美麗現身，她親切地比著愛心向粉絲致意。擔任本屆青龍獎主持人的李帝勳和韓志旼表現出色，韓志旼表示，因為是第二次主持青龍獎，與李帝勳更加親近，比起上次更加自在不緊張，今天會更開心地享受典禮。

以《我和我的殭屍女兒》入圍最佳男主角的曹政奭在紅毯上展現可愛一面。當被問及得獎期待時，他謙虛地表示，因為有5位候選人，所以他的機率簡單算來是20%，展現了幽默風趣的一面。

韓星孫藝真。（圖／翻攝自KBS Entertain）

壓軸登場的是備受矚目的玄彬和孫藝真夫妻檔，兩人雙雙入圍獎項成為本屆青龍獎最大亮點。當被問及若兩人中只有一位能得獎會是誰時，玄彬認為可能會是自己，而孫藝真則堅定地表示當然是她，夫妻倆隔空互嗆，展現甜蜜默契。

孫藝真露美背。（圖／翻攝自KBS Entertain）

除了上述明星外，朴珍榮、安普賢、安孝燮、鄭星一與盧允瑞、李先彬、金珉周等新生代演員也悉數步上紅毯。紅毯兩側聚集了眾多熱情影迷，為心儀的明星熱情應援，為這場韓國電影界的盛大慶典增添熱鬧氣氛。

