青龍獎紅毯／玄彬老婆前也不讓！喊話「得獎人是我」孫藝真一句話回擊

記者林汝珊／台北報導

孫藝真性感亮相。（圖／翻攝自YT＠ KBS Entertain ）

45屆青龍獎在今（19）日晚間盛大舉行，星光紅毯眾星雲集，男神女神比美比帥、競爭激烈，閃亮登場超吸睛。稍早分別入圍最佳男女主角的玄彬、孫藝真夫妻檔接連進場。

玄彬以《哈爾濱》入圍最佳男主角獎。（圖／翻攝自YT＠KBS Entertain）

玄彬以《哈爾濱》入圍最佳男主角獎，今晚他梳上油頭、戴上黑框眼鏡亮相。被問得獎想法？他表示目前還沒有特別想法。老婆孫藝真今晚也出席頒獎典禮，被問到如果只能一個人得獎會選擇誰？玄彬笑說：「是我得獎吧！」就算對老婆也完全不肯讓步。至於頒獎前有沒有與孫藝真交流，他笑說：「典禮上見。」

孫藝真大露美背。（圖／翻攝自YT＠KBS Entertain）

緊接著孫藝真出場，她以一頭短髮亮相，身穿亮淺色禮服，露出纖細手臂及大面積美背，引起全場瘋狂。接受訪問時，她笑說有聽到玄彬稍早的回答，也開玩笑表示：「如果只能一人得獎，當然也是我吧！」夫妻倆互動幽默又可愛。

孫藝真比愛心。（圖／翻攝自YT＠KBS Entertain）

