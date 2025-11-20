青龍獎首次「夫妻檔奪影帝后」 孫藝真甜喊玄彬本名：感謝人生摯愛

韓國第46屆青龍獎創造歷史性時刻，首度有夫妻檔同時入圍並獲得影帝影后殊榮。玄彬憑藉電影《哈爾濱》榮獲影帝寶座，而孫藝真則以《徵人啟弒》奪下影后殊榮。這對明星夫妻在頒獎典禮上公開放閃、深情告白，成為當晚最大亮點。此外，兩人還與朴珍榮、潤娥一同獲得人氣獎，讓這場頒獎典禮更添溫馨與驚喜。

青龍獎首度由夫妻檔拿下影帝影后殊榮。（圖／翻攝自bluedragonawards IG）

青龍獎頒獎典禮上，當玄彬獲頒影帝時，妻子孫藝真率先站起來鼓掌，臉上洋溢著驕傲與喜悅。玄彬在台上發表得獎感言時，真誠地表示感到幸福和光榮，並感謝支持者的厚愛。他特別提到妻子孫藝真，說道光是她的存在就對他意義非凡，給了他很大的力量。

而這份好運也延續到孫藝真身上。當頒獎人金高銀宣布孫藝真以《徵人啟弒》獲得影后時，全場歡聲雷動。這是青龍獎設立以來，首次有夫妻共同入圍並同時奪下影帝影后的殊榮。值得一提的是，這也是孫藝真睽違7年再次參與電影演出就獲得如此重要的獎項。孫藝真激動地上台，在感言中甜蜜地提到：「我人生中最摯愛的兩個男人，金泰坪還有我們的孩子金宇鎮，分享他們這份喜悅。」她特別以玄彬的本名金泰坪稱呼丈夫，展現夫妻間的親密。

玄彬獲得影帝及人氣獎。（圖／翻攝自vast.ent IG）

除了影帝影后的榮耀，玄彬和孫藝真還與朴珍榮、潤娥四人一同獲得人氣獎。孫藝真表示，與丈夫一起獲得這麼帥氣的人氣獎非常榮幸，這是個難忘的時刻，並感謝粉絲與所有參加青龍獎的人。玄彬則補充道，兩人上次因《愛的迫降》這部劇一起得獎，如今再次因獲獎站在一起，感到非常幸福。

