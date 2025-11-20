青龍獎／典禮突變綜藝場！華莎霸氣甩飛高跟鞋 朴正民追喊畫面曝光

記者林宜君／台北報導

華莎以白色禮服亮相《第46屆青龍電影獎》。（圖／翻攝自 KBS Entertain YT ）

《第46屆青龍電影獎》於昨﹙19﹚日晚間7點在首爾汝矣島KBS Hall舉行。典禮表演邀請到MAMAMOO成員華莎，她以白色禮服亮相，卻特意赤腳登台，從出場開始就引起全場騷動，尖叫聲不斷。

華莎（右）演唱《Good Goodbye》時，看見演員朴正民（左）正背著手、拿著一雙紅色高跟鞋，像是等待「交接任務」般站在原地，氣氛瞬間變得像小劇場。（圖／翻攝自KBS Entertain YT）

華莎演唱《Good Goodbye》時，下台走向觀眾席區，恰好看見演員朴正民正背著手、拿著一雙紅色高跟鞋，像是等待「交接任務」般站在原地，氣氛瞬間變得像小劇場。沒想到她拿起鞋子的下一秒，竟直接把鞋往地上一甩，讓朴正民愣住，還忍不住追著喊︰「把高跟鞋拿走﹗」現場笑聲不斷。

華莎甩鞋走人「成經典」。（圖／翻攝自KBS Entertain YT）

華莎和朴正民在舞台邊又即興跳起甩手舞，甚至靠得極近，對著同一支麥克風唱出最後一句「Goodbye」。華莎唱畢帥氣離場，把麥克風交給朴正民後就飄然走回後台，而地上的高跟鞋依舊存在感十足，逼得朴正民邊笑邊彎腰撿起，逗得觀眾再次爆笑。本屆青龍電影獎最終由《徵人啟弒》成為最大贏家，一舉奪下9項大獎。朴正民今年以《醜得要命》入圍最佳男主角，以《哈爾濱》入圍最佳男配角，雖然最後無緣得獎，但兩部作品的演技表現依然備受肯定。

