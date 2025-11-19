青龍獎／太閃了！超強夫妻開影史先例 玄彬、孫藝真獲封青龍影帝后

玄彬（左）與孫藝真今先後獲頒青龍影帝、影后，今年的青龍獎堪稱兩人的主場。翻攝體育朝鮮

第46屆韓國青龍獎今（19日）晚開獎，玄彬、孫藝真今晚不僅在婚後首度在頒獎典禮同台，夫妻倆繼抱走人氣獎後，還分別以《哈爾濱》、《徵人啟弒》獲封新科青龍獎影帝、影后，兩人台上台下互動都超有愛，不僅在得獎瞬間互相送上「愛的抱抱」，得獎感言也不忘提到對方，放閃無極限。

「迫降CP」變得獎機器！夫妻連拿4獎

玄彬（左）與孫藝真今天收穫滿滿，分別抱走人氣獎及影帝后獎座，夫妻搶下4座獎。翻攝體育朝鮮

玄彬今晚擊敗薛景求、李炳憲、朴正民及曹政奭等勁敵，拿下出道22年的首座青龍影帝，聽到唱名時，坐在身旁的老婆孫藝真不禁張嘴驚呼，玄彬在台上除了感謝《哈爾濱》的演員及工作人員，也不忘表示，「以及光是存在就給我力量的太太孫藝真和兒子。」深情地說：「我想對你們說我非常愛你們，也很感謝你們。」

玄彬（右）得獎時，孫藝真驚呼的表情十分生動。翻攝體育朝鮮

玄彬（左）送上愛的抱抱，為即將上台領獎的老婆孫藝真打氣。翻攝體育朝鮮

孫藝真時隔17年再封青龍影后

而孫藝真隨後也以婚後復出作《徵人啟弒》，抱回最佳女主角肯定，讓她喜出望外，這也是她2008年憑《我的花心老婆》首封青龍影后後，相隔17年再度封后。

孫藝真誠實坦言，「這次真的完全沒準備得獎感言。」接著感性地說：「27歲第一次在青龍得獎時，我說過這座獎會給我力量，如今在踏入40歲中半前再次獲肯定，真的很感謝。從開始演戲以來，最夢想的就是能在青龍得獎，今天終於實現了。」

她接著說：「這是我相隔7年的電影作品，能與朴（贊郁）導演合作讓我非常興奮。結婚、生子後心境轉變很多，看世界的方式也跟以前不同。最後想把這份喜悅獻給我最愛的兩位男人──金泰坪（玄彬本名）以及我們的寶貝。」

而孫藝真主演的《徵人啟弒》今晚還抱走最佳影片、最佳導演、最佳男配角等大獎，即便朴贊郁導演人正在美國宣傳電影，但該片仍收穫滿滿，十分風光。



