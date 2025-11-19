青龍獎》孫藝珍紅毯尬上潤娥！一秒猜中老公玄彬心思

潤娥、孫藝珍在紅毯上比美。（圖／翻攝YouTube@KBS Entertain）

韓國年度盛事「第46屆青龍電影獎」在今（19日）隆重登場，即將爭奪影后的潤娥、孫藝真先後走上紅毯互拚美貌，搶走所有鎂光燈焦點，也為接下來的典禮拉開序幕。

潤娥這屆憑藉電影《凌晨兩點的惡魔》中的雙重人格演出，獲得評審肯定，入圍最佳女主角，將和《徵人啟弒》孫藝珍、《祭司2：闇黑修女》宋慧喬、《異能5：死了一個超人以後》李在仁、《聖母殺手》李慧英角逐影后。

今晚潤娥以一襲鮮豔紅色禮服亮相，露出招牌的鎖骨，加上她天生麗質的白皙皮膚，渾身充滿仙氣。談到會不會獲獎，她笑說，能參加就很幸福也很榮幸，還有一點小緊張，被問到是主持《青龍系列大獎》還是入圍比較緊張，他甜笑害羞地說，都很緊張。

廣告 廣告

潤娥坦言和主持青龍獎一樣緊張。（圖／翻攝YouTube@KBS Entertain）

再來是孫藝珍，雖然是在玄彬後面登場，但她馬上就猜到老公的心思，被問到夫妻之間只能有一個的得獎的問題，「他應該會說，選他自己吧？」讓全場笑翻，而她的答案也和老公一樣，絕對是自己會獲獎。由於玄彬以《哈爾濱》入圍最佳男主角，孫藝珍也希望夫妻能一起拿獎，那會是很完美的結局。

更多中時新聞網報導

美初步研究 長期吃褪黑激素 恐增心臟衰竭風險

UBA》毫無懸念 政大痛擊中原開紅盤

呂允開嗓 師兄盧廣仲到場力挺